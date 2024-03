Wykonanie kabiny auta trwało... dwa lata. Ten Rolls kosztuje kosmiczne 124 mln zł

Rolls-Royce jest kojarzony ze szczytem luksusu. To topowa marka, wśród wszystkich topowych marek. Dla najbogatszych ludzi świata elitarny charakter Phantoma czy Cullinana nadal może być jednak zbyt pospolity. Aby zadowolić gust takiego właśnie kierowcy, powstał model Droptail Arcadia.

Droptail Arcadia to rodzynek. Samo obrobienie drewna na tył pochłonęło 8000 godz.!

Rolls-Royce Droptail Arcadia wygląda nieziemsko. Choć przypomina nieco formą limuzyny marki, ma dużo bardziej dyskretny grill, wąskie i mocno skupione lampy oraz jedne z najcudowniejszych obręczy aluminiowych, jakie kiedykolwiek widziałem na rynku motoryzacyjnym. Smaczkiem smaczków w tym aucie staje się dach typu pagoda. Ma efektowną formę, a do tego jest przykładem hard topu, który może się złożyć i zamienić auto w kabriolet.

Rolls-Royce Droptail Arcadia został wykonany w pełni ręcznie. Powiem więcej, jakość wykończenia przypomina precyzję konieczną do zrobienia origami. Samo wykończenie drewna pojawiającego się w tylnej części nadwozia zajęło pracownikom fabryki Rollsa 8000 godzin. Przygotowanie i wykończenie wnętrza pochłonęło w sumie 2 lata prac. Efekt wygląda jednak naprawdę porażająco. Jest klasycznie i stylowo. Pojawia się nutka nowoczesności, ale bez żadnej straty dla czystej formy konsoli.

W tym punkcie wtrącę jeszcze jedną informację. Ta dotyczy silnika. Po długą maską spoczywa oczywiście 6,6-litrowy silnik V12. Motor jest wizytówką Rollsa. Oferuje blisko 600 koni mechanicznych i 841 Nm momentu obrotowego.

Rolls-Royce Droptail Arcadia za 124 mln zł Fot. Rolls-Royce

Zamiast Droptail Arcadia nabywca mógłby kupić 48 Phantomów

Dobra informacja? Rolls-Royce Droptail Arcadia jest naprawdę oryginalny. Jadąc tym kabrioletem, możecie być pewni jednego. Nie ma najmniejszych szans na to, że gdy zatrzymacie się przed sygnalizacją świetlną, obok stanie identyczny Rolls. Zła informacja jest natomiast taka, że powstał tylko jeden egzemplarz Droptail Arcadia. Auto zostało już nawet dostarczone szczęśliwemu właścicielowi. Szczęśliwemu i jednocześnie "lżejszemu" o 31 mln dolarów. To prawie 124 mln zł! Za taką kwotę nabywca mógłby kupić m.in. 191 Mercedesów-AMG SL 43 czy dokładnie 48 Rolls-Royce`ów Phantomów. Niech to świadczy o nie tyle luksusowym, co raczej ultraluksusowym charakterze tego auta.