Kradzież lub włamanie do samochodu. Jak tego uniknąć? Cenne wskazówki policjantów

Złodzieje pojazdów stosują rozmaite techniki kradzieży i potrafią umiejętnie dostosować do sytuacji sposób zaboru mienia. Rabusie przede wszystkim wykorzystują nieuwagę zmotoryzowanych oraz okoliczności sprzyjające sforsowaniu zabezpieczeń pojazdu. Nie zawsze jednak chodzi o kradzież auta. Niekiedy przestępcy stosują włamania do pojazdów w celu grabieży wartościowych przedmiotów pozostawionych we wnętrzu. O kradzieżach samochodów więcej piszemy na Gazeta.pl.

Jak właściciele i użytkownicy samochodów mogą uniknąć przykrej sytuacji? Policjanci przygotowali szereg porad, dzięki którym kradzież auta zostanie znacznie utrudniona bądź niemożliwa. Jeżeli jednak dojdzie do takiego zdarzenia, natychmiast należy zawiadomić służby, aby funkcjonariusze mogli podjąć szybkie i skuteczne działania. O formach zabezpieczeń w materiale filmowym opowiada zamaskowany funkcjonariusz operacyjny.

Zobacz wideo Policjant wyjaśnia, jak uniknąć kradzieży lub włamania do samochodu

Autoalarm i blokada zapłonu

Podstawowym zabezpieczeniem auta jest zainstalowany system alarmowy, który m.in. informuje o włamaniu do kabiny. Dobrym jego uzupełnieniem są różnego rodzaju blokady mechaniczne, a także posiadanie wyłącznika zapłonu ukrytego w miejscu znanym tylko właścicielowi.

Przemyślane parkowanie

Najbezpieczniejszym miejscem do pozostawienia pojazdu jest parking strzeżony. Jeżeli kierowca takiej możliwości nie ma, powinien wybierać takie obszary do zaparkowania, których otoczenie jest dobrze widoczne oraz uczęszczane. W nocy takie miejsce powinno być dobrze oświetlone, najlepiej w pobliżu okien domów mieszkalnych.

Zabezpieczenie kluczyków

Podstawą jest pilnowanie kluczy pojazdu i nie pozostawianie ich w aucie kiedy parkowanie odbywa się na własnej posesji czy we własnym garażu. Jeśli auto jest wyposażone w system bezkluczykowego otwierania i uruchamiania, warto stosować zabezpieczenie kluczyka czy karty auta w specjalnym futerale, który utrudni złodziejowi skopiowanie przesyłanego do auta sygnału. Klucza czy karty nie należy pozostawiać w pobliżu okien czy drzwi wejściowych do domu, gdyż ułatwi to kradzież na tak zwaną walizkę (skopiowanie nadawanego sygnału).

Stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń

Jeśli dojdzie do kradzieży pojazdu, przydatne może okazać się wcześniejsze zastosowanie systemu zabezpieczenia wykorzystującego czujnik GPS. Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają namierzenie i odszukanie utraconego samochodu.

Kiedy parkujesz zawsze pamiętaj o:

zamknij okna i bagażnik

zarygluj drzwi

aktywuj autoalarm oraz inne zabezpieczenia (jeśli auto je ma)

nie zostawiaj na widoku torby, plecaka, nesesera, walizki

wartościowe rzeczy ukryj w schowku lub bagażniku

nie pozostawiaj dokumentów samochodu w jego wnętrzu

pilnuj kluczyków do auta

parkując na posesji zamykaj bramę

parkując we własnym garażu zamykaj drzwi

Podczas podróży zawsze pamiętaj o: