Lusterko wsteczne, choć niepozorne, odgrywa ważną rolę w każdym samochodzie. To dzięki niemu kierowca zyskuje pełną kontrolę nad tym, co dzieje się za jego plecami, nie tracąc z oczu drogi przed sobą. Ułatwia wyprzedzanie, cofanie i unikanie kolizji, stając się cichym bohaterem codziennej jazdy. Choć dziś wydaje się oczywistością, kiedyś było rewolucją, która zmieniła zasady gry na drodze. Kto jako pierwszy wpadł na pomysł, by spoglądać w tył bez obracania głowy? Cofnijmy się do początku XX wieku.

Jak wynaleziono lusterko wsteczne? Rzecz miała miejsce na torze wyścigowym

Pierwsze wzmianki o lusterku wstecznym sięgają 1911 roku, kiedy to podczas inauguracyjnego wyścigu Indianapolis 500. Ray Harroun, inżynier firmy Marmon Motor Car Company, zrezygnował z obecności mechanika pokładowego, który w tamtych czasach służył za "oczy z tyłu głowy". Zamiast tego postawił na autorski pomysł i na desce rozdzielczej swojego pojazdu Marmon Wasp zamontował małe lusterko. Był to prosty kawałek szkła, a jego użycie okazało się strzałem w dziesiątkę.

Harroun, zastępując dodatkową osobę lusterkiem wstecznym, nie tylko zyskał pełną kontrolę nad sytuacją za pojazdem, lecz także znacząco zmniejszył masę swojego auta i poprawił jego aerodynamikę. Lżejszy Marmon Wasp lepiej radził sobie na torze, co pozwoliło kierowcy skupić się wyłącznie na precyzyjnym prowadzeniu i strategii. Odważne podejście zaowocowało zwycięstwem w wyścigu, a jego nazwisko zapisało się w historii motoryzacji jako pioniera technologii, która na zawsze zmieniła świat samochodów.

Od szkiełka do dzisiejszego lusterka. Co dzisiaj mamy w samochodach?

Po sukcesie Harrouna producenci samochodów dostrzegli potencjał w skutecznym wynalazku. Już w latach 20. XX wieku lusterka zaczęły pojawiać się w seryjnych modelach. Jednym z pierwszych producentów, którzy wprowadzili je do wyposażenia wnętrza swoich modeli, był Cadillac. Początkowo były one opcjonalnym dodatkiem, przeznaczonym głównie dla bardziej wymagających kierowców. W miarę jak przepisy ruchu drogowego stawały się bardziej restrykcyjne, lusterko wsteczne zyskało status obowiązkowego elementu wyposażenia samochodu. Z czasem zaczęto też wprowadzać różne ulepszenia, zmieniono ich kształt oraz używano do produkcji lepszych materiałów, które miały poprawić bezpieczeństwo oraz trwałość elementów.

Dzisiejsze lusterka wsteczne to małe cuda technologii. Modele elektrochromatyczne samodzielnie dostosowują się do warunków oświetlenia, eliminując ryzyko oślepienia przez światła innych pojazdów. W samochodach elektrycznych i luksusowych tradycyjne lusterka coraz częściej zastępują kamery, które oferują kierowcy szersze pole widzenia i większą precyzję. Dodatkowo nowoczesne systemy asystujące, takie jak monitorowanie martwego pola czy ostrzeganie o ruchu za pojazdem, w pełni integrują się z lusterkami, zwiększając komfort i bezpieczeństwo jazdy.