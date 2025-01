Naczepa ciężarówki zmiotła osobówkę z drogi. Od tragedii dzieliły centymetry

Będąc uczestnikiem ruchu drogowego zawsze grozi nam niebezpieczeństwo. Większe czy mniejsze - ryzyko zawsze jest obecne. Niestety, nawet gdy jedziemy przepisowo, zachowujemy wszelkie ograniczenia prędkości, a przed wyjechaniem na drogę składamy modły ku św. Krzysztofowi, niekiedy nic nie może uchronić nas przed wypadkiem. Przekonał się o tym pewien kierowca Toyoty Yaris.

O krok od tragedii. Naczepa tira zderzyła się z osobówką

Do zdarzenia doszło 7 stycznia na ulicy Promiennej w Jaworznie. Na nagraniu widzimy, jak kierowca osobówki jadąc z prędkością ok. 30 km/h spokojnie przejeżdża przez przejazd kolejowy. Z naprzeciwka zmierzały już dwa ciężarowe zestawy. Niestety, gdy pierwszy z nich minął go bez najmniejszego problemu, naczepa drugiego ciągnika, który wówczas wychodził z łuku, spychana siłą odśrodkową zjechała na jego pas ruchu. Całość trwała ułamki sekundy, przez co kierowca nie miał szans zjechać na pobocze i uniknąć zderzenia. Na szczęście kierowca przeżył niemal śmiertelną kolizję. Jedyną ofiarą okazała się jego Toyota, która została dosłownie zmasakrowana.

Niestety nagranie nie zostało opatrzone opisem, przez co nie znamy szczegółów zdarzenia. Poprosiliśmy o nie przedstawicieli komendy miejskiej policji w Jaworznie, jednak na ten moment nie mamy jeszcze oficjalnej odpowiedzi. Gdy tylko ją otrzymamy, treść publikacji zostanie stosownie uzupełniona.

Wszelkie poszlaki wskazują na to, że kierowca ciężarówki nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W chwili kolizji trwały opady, a sama jezdnia mogła być oblodzona. Trudno jednak wyrokować, czy szofer przekroczył obowiązujące w tym miejscu ograniczenie prędkości, a więc 50 km/h (warto dodać, że przed znakiem drogowym "dwa niebezpieczne zakręty" na wspomnianej trasie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h). Znając przyzwyczajenia kierowców, prowadzący mógł mieć nieco wyższą liczbę na prędkościomierzu. Niewykluczone również, że sama naczepa była niezaładowana, a przy tym nie miała odpowiedniego ogumienia, co dodatkowo zwiększało ryzyko poślizgu.

Zderzenie naczepy z osobówką w Jaworznie. Co grozi za spowodowanie kolizji?

Kierowca ciężarowego zestawu prawdopodobnie został ukarany z tytułu spowodowania kolizji drogowej. Zgodnie z nieoficjalną definicją (nie znajdziemy jej ani w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ani też w kodeksie wykroczeń) jest to zdarzenie w ruchu lądowym spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też obrażenia ciała jednego z uczestników, powodujące naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni. Zgodnie z taryfikatorem za jej spowodowanie grozi mandat w wysokości przynajmniej 1000 zł i 6 punktów karnych.