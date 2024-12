Wyścig o miano najszybszego auta trwa nieprzerwanie, a na szczyty rankingów trafiają tylko modele, które przechodzą rygorystyczne testy i osiągają zawrotne prędkości. Eksperci analizują wyniki uzyskane na torach oraz dane techniczne, wybierając prawdziwych rekordzistów. Za tymi osiągnięciami stoją giganci branży, jak Bugatti czy Koenigsegg, których innowacje od lat przesuwają granice tego, co wydawało się niemożliwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo XC90 po faceliftingu - Szwedzi odkryli receptę na długowieczność [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Jakie jest najszybsze auto na świecie w 2024 roku? Gromki aplauz dla marki Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport 300+ to prawdziwy majstersztyk motoryzacji, który zachwyca prędkością i perfekcją wykonania. Ten hipersamochód zdominował zestawienia w 2024 roku, osiągając rekordowe 490,48 km/h i przyspieszając do "setki" w zaledwie 2,4 sekundy. Co sprawia, że jest liderem prędkości? Pod maską Chirona kryje się potężny silnik W16 o pojemności 8 litrów, wspierany przez cztery turbodoładowania, generujący aż 1600 KM.

Wyjątkowa aerodynamika, w tym wydłużona tylna część "longtail", minimalizuje opór powietrza, a aktywne spojlery i skrzydełka zapewniają stabilność przy ekstremalnych prędkościach. Istotną rolę odgrywają też specjalne opony Michelin, stworzone do jazdy powyżej 400 km/h, oraz precyzyjna skrzynia biegów i zawieszenie, które utrzymują pojazd stabilnym nawet przy pełnym gazie. Dodaj do tego karbonowy monokok dla bezpieczeństwa i luksusowe wnętrze, a otrzymasz najszybszy samochód świata. Cena? 3,5 miliona dolarów.

Jakie auto jedzie 500 na godzinę? Bugatti może czuć oddech konkurencji

Bugatti nie może spocząć na laurach, gdyż konkurencja depcze mu po piętach. Koenigsegg Jesko Absolut, zapowiadany jako kolejny rekordzista, ma przełamać barierę 500 km/h. Według Christiana von Koenigsegga, założyciela szwedzkiej marki, Jesko Absolut dzięki 1600-konnej jednostce osiągnie oszałamiające 531 km/h. To wyzwanie stawia poprzeczkę jeszcze wyżej, choć na ostateczny triumf musimy poczekać. Bugatti Chiron Super Sport 300+ może dziś błyszczeć jako król prędkości, jednak w świecie hipersamochodów wszystko może zmienić się w mgnieniu oka.