Nowy weekend, nowa akcja policji z wielkim mandatem w tle. I bardzo dobrze

Oślepianie się kierowców nawzajem to ogromny problem polskich dróg. Bardzo ciekawe i dużo mówiące liczby podał Instytut Transportu Samochodowego w jednym ze swoich raportów. Nawet 98 proc. polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a jednocześnie ponad 40 proc. uznaje oświetlenie w swoim samochodzie za zbyt słabe. Co więcej, cztery z dziesięciu najczęstszych przyczyn negatywnego wyniku na przeglądzie technicznym dotyczą świateł. Problem nasila się w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześniej zapada zmrok, a wszystkie problemy z reflektorami wychodzą na pierwszy plan. Nie mogą więc dziwić akcje policji. I te, polegające na wystawianiu mandatów, i te, które pomagają ich uniknąć.

Akcja "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" to świetny pomysł

Kampania "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" przeprowadzana jest już po raz ósmy. Na czym polega? To po części akcja edukacyjna - polskim kierowcom przypomina się, że nieprawidłowe oświetlenie pojazdu ma nie tylko negatywny wpływ na komfort jazdy, ale może prowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji na drogach. Kampanię organizuje Komenda Główna Policji razem z Instytutem Transportu Samochodowego.

Tak szeroko zakrojona kampania to nie tylko sama edukacja. Warto przede wszystkim nagłośnić "dni otwarte" na stacjach kontroli pojazdów, na których kierowcy będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł w swoich pojazdach.

Bardzo podoba nam się ten pomysł. Zwykle przy okazji policyjnych akcji piszemy tylko o karach dla kierowców. Sprawdzenie reflektorów za darmo sprawia, że wiele osób zainteresuje się światłami w swoim samochodzie. Wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że ma z reflektorami coś nie tak i oślepia innych kierowców zupełnie nieświadomie. Akcja "Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo" pozwoli to sprawdzić i uniknąć ewentualnego mandatu.

Gdzie i kiedy można sprawdzić bezpłatnie światła?

Najbliższy termin to sobota 18 listopada. Ostatnim dniem darmowych kontroli oświetlenia będzie 9 grudnia.

Darmowe kontrole można przeprowadzić na stacjach funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należących do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także stacje Dekra Polska Sp. z o.o. i sieci stacji Speed Car Sp. z o.o. Swoją stację diagnostyczną udostępni również Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Pełny wykaz stacji znajdziecie m.in. na stronie policji (podrzucamy link). Co ciekawe, jako że jednym z partnerów akcji jest Yanosik, to popularna nawigacja również będzie miała je zaznaczone i chętnie poprowadzi was do celu.

Jeśli jeszcze nie sprawdziliście swoich reflektorów, to gorąco zachęcamy skorzystać z okazji. Im więcej samochodów będzie miało poprawnie wyregulowane światła, tym przyjemniej będzie się jeździło po polskich drogach.

Mandat za złe światła - konsekwencje mogą być poważne

Równolegle prowadzone są także klasyczne działania policji i szeroko zakrojone kontrole kierowców i ich samochodów. Już na drogach, a nie w zaciszu stacji badawczej. W przypadku poważniejszych usterek czy nawet przepalenia żarówki policjant może sięgnąć art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń, który przewiduje nawet mandat do 3000 złotych. Górne widełki są oczywiście zarezerwowane dla rażącego "wykraczania przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie", o którym mówi art. 97.

Kontrola wcale nie musi się skończyć na karze finansowej. Policjanci prowadzący kontrolę drogową zatrzymają również dowód rejestracyjny pojazdu. Właściciel będzie musiał usunąć usterkę świateł, a następnie udać się na badanie kontrolne do stacji kontroli pojazdów. Dopiero po pozytywnym wyniku uzyskanym od diagnosty, prowadzący odzyska dowód rejestracyjny.

