Finał konkursu Car of the Year 2025 odbył się 10 stycznia w dniu prasowym salonu samochodowego w Brukseli. Europejscy dziennikarze podczas ceremonii zorganizowanej w trakcie 101st Brussels Motor Show, ujawnili swoje głosy, które oddawali w konkursie. Zdecydowaną większością punktów triumf odniosło w pełni elektryczne Renault 5 E-Tech, które w wersji sportowej występuje pod nazwą Alpine A290.

Siedem samochodów w finale COTY 2025

Po pierwszej turze głosowania w listopadzie ubiegłego roku, na liście siedmiu finalistów znalazły się samochody:

Alfa Romeo Junior

Citroen C3/ e -C3

-C3 Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 E-Tech / Alpine A290

Ósmy tytuł COTY dla Renault

Zwycięski duet wybrany w głosowaniu przez 60 dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 krajów, otrzymał łącznie 353 punkty. Francuska nowość jest ósmym samochodem marki Renault z prestiżowym tytułem The Car of the Year, po modelach: Renault 16 (1966 r.), Renault 9 (1982 r.), Renault Clio I (1991 r.), Renault Scenic (1997 r.), Renault Megane (2003 r.), Renault Clio III (2006 r.) i Renault Scenic E-Tech (2024 r.).

Tak głosowali europejscy dziennikarze

353 punkty zgarnął duet Renault 5 E-Tech / Alpine A290. Kia EV3 dostała 291 punktów, Citroen C3/e-C3 zdobył 215 punktów, Hyundai Inster uzyskał 172 punkty, Dacia Duster dostała 168 punktów, Cupra Terramar otrzymała 165 punktów, a na samym końcu uplasowała się Alfa Romeo Junior, której przyznano 136 punktów.

Tak głosowali dziennikarze w konkursie Car of the Year 2025 Fot. Rafał Mądry

Finaliści konkursu Car of the Year 2025 Fot. Rafał Mądry

Elektryczne Renault 5

Renault 5 nowej generacji to pięciomiejscowy pojazd o nadwoziu mierzącym 3,92 m długości. Akumulator litowo-jonowy został umieszczony w podłodze, co przełożyło się na funkcjonalny bagażnik potrafiący zmieścić 326 litrów ładunku. Dzięki niedużym rozmiarom pojazd ten ma idealnie sprawdzać się podczas użytkowania przede wszystkim w warunkach miejskich. W Polsce podstawowa wersja Evolution wyceniona na 120 900 zł otrzymuje akumulator o pojemności 40 kWh, który można ładować mocą do 80 kW oraz silnik o mocy 120 KM. Taki model od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9 sekund i rozpędza się do prędkości maksymalnej wynoszącej 150 km/h. Pełne ładowane wystarczy na pokonanie dystansu 300 kilometrów. Mocniejsza wersja ma baterię o pojemności 52 kWh i rozwija moc 150 KM.

Alpine A290 jest usportowionym wariantem Renault 5 E-Tech. Auto zasilane akumulatorem 52 kWh występuje w dwóch wersjach silnikowych. Podstawowa wytwarza moc 180 KM (GT), mocniejsza oferuje 220 KM (GTS) i moment obrotowy 300 Nm. W topowej odmianie elektryczny samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,4 sekundy i rozpędza się do prędkości maksymalnej 170 km/h. Model nie został jeszcze wprowadzony do Polski. Ceny we Francji zaczynają się od 38,7 tys. euro za odmianę GT i od 41,7 tys. euro za mocniejszą GTS.