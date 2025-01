Stacjonarny fotoradar to za mało. By ukrócić zapędy drogowych piratów trzeba czegoś więcej. Stąd imponujący program nowych zakupów sprzętu dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Dzięki finansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy CANARD zyska do czerwca przyszłego roku aż 128 nowych urządzeń rejestrujących. Oto lista sprzętu w ramach inwestycji o wartości aż 161 mln. zł.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

5 zestawów do kontroli przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych

10 zestawów do kontroli przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach

43 urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości (OPP)

70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości (stacjonarne fotoradary)

Prawie 85 milionów na kontrolę 400 km dróg

Ponad połowę wartości programu stanowią 43 zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości (koszt inwestycji sięgnie niemal 85 mln zł). Co ciekawe wszystkie zestawy OPP przeznaczono do montażu na wybranych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych. Zgodnie z podpisaną umową Sprint S.A dostarczy i zamontuje urządzenia Unicam Velocity 4, które automatycznie zarejestrują czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka trasy. Prócz tego zapisane zostaną informacje o czasie pomiaru, identyfikacji pasa ruchu, którym porusza się pojazd czy maksymalnej dozwolonej prędkości. Wedle zapewnień nowe zestawy OPP powinny wykonywać wysokiej jakości zdjęcia nie tylko za dnia, ale także i w nocy. Wszystkie będą automatycznie przesyłane do centralnego systemu CANARD.

Na mocy zawartej umowy wykonawca ma 76 tygodni na dostawę i instalację zestawów odcinkowego pomiaru prędkości. Do połowy przyszłego roku OPP powinny być zatem gotowe do wzorcowania, legalizacji i wdrożenia do automatycznego systemu nadzoru ruchu. Otwartą kwestią pozostaje czy wszystkie zostaną zainstalowane w miejscach wskazanych na tzw. podstawowej liście. GITD zastrzega, że jeśli w danych lokalizacjach montaż nie będzie możliwy, to wówczas zostaną wytypowane odcinki na tzw. rezerwowej liście.

Miejsca instalacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce (lista podstawowa)