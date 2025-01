Tak zmienia się popularne Android Auto. Pożegnaj się z jedną z ulubionych funkcji

Lubisz asystenta Google? Trudno go przecenić w samochodzie szczególnie podczas korzystania z nawigacji czy programów do odtwarzania muzyki. Niestety dobrze znany asystent powoli przechodzi do historii. Zastępuje go chatbot Gemini wykorzystujący sztuczną inteligencję. Już od kilku miesięcy Google wprowadza go w smartfonach z najnowszymi wersjami systemu Android. Pora na tryb samochodowy Android Auto.

Zobacz wideo Google vs Apple w motoryzacji? Czyli kto kogo goni? Apple CarPlay vs Android Auto

To już przesądzone, że Gemini wyprze asystenta Google w Android Auto. Eksperci z Android Authority doszukali się ukrytej opcji Gemini w najnowszej wersji Android Auto v13.5. Wprawdzie to jeszcze wersja beta, ale przy obecnym tempie prac Google powinna zostać szybko przygotowana do ostatecznej odmiany udostępnianej w ramach najbliższych aktualizacji w sklepie Play. Przejście na Gemini poznasz po zmianie ikony mikrofonu. Nowa z dostępem do większych zasobów sztucznej inteligencji będzie wyróżniona kolorem niebieskim (z odcieniem fioletu).

Gemini w Android Auto. Co ma z tego kierowca?

Co dla kierowcy oznacza przesiadka z asystenta Google na Gemini w Android Auto? Sporo zmian w tak kluczowych domyślnych programach jak Google Maps i Waze. Google zapowiada mniej stresującą jazdę i większą wygodę użytkowania. W przypadku Google Maps Gemini powinien m.in. poprawić efektywność wyszukiwania ciekawych miejsc (np. możesz zapytać o polecane restauracje ze spokojną atmosferą czy najciekawsze miejsca w pobliżu trasy). A to nie wszystko.

Amerykanie obiecują także lepsze wyszukiwanie informacji o utrudnieniach drogowych, by częściej i dokładniej ostrzegać o tym co nas czeka po drodze. Przykład? Gemini monitoruje pogodę oraz różne lokalne źródła, by jak najszybciej ostrzec o zbliżaniu się np. do zalanego tunelu, czy oblodzonego odcinka drogi. Niewykluczone, że wraz z większym upowszechnieniem samochodów z Android Automotive Google wykorzysta dane z interwencji pokładowych układów ABS i ESP i wskazywać bardziej niebezpieczne miejsca po drodze.

Gemini, Google Maps i Waze

Gemini przyda się także podczas zbliżania do celu. Google Maps wskaże najgodniejsze lokalizacje do pozostawienia samochodu i uwzględni dane o wejściu do budynku. Wszystko po to, by poprawić prowadzenie pod wskazany adres także wówczas, gdy przemieszczasz się na piechotę.

Zmiany obejmą także popularną aplikację Waze. W jej przypadku usprawniono zgłaszanie ostrzeżeń. Zadaniem Gemini będzie rozpoznawanie informacji przekazywanych głosowo. Jeśli zatem zgłosisz obiekt znajdujący się na drodze, nowy asystent głosowy poprosi o doprecyzowanie informacji (np. resztki z uszkodzonej opony samochodu ciężarowego), by przygotować odpowiednie ostrzeżenie dla innych użytkowników Waze.