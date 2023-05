Jak rozpoznać radiowozy grupy SPEED? Są na to skuteczne sposoby

Dzisiejszy artykuł traktujemy jako ciekawostkę. Zastanówcie się, czy waszym celem jest uniknięcie mandatu, czy bezpieczna jazda. Znacznie lepiej chwalić się dojrzałością za kierownicą niż przekraczaniem dozwolonej prędkości. W końcu niemal każdy dochodzi do takiego samego wniosku. Lepiej to zrobić jak najwcześniej, niż potem żałować. Chodzi nie tylko o utracone prawo jazdy. Bezpieczeństwo na drodze powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Grupa Speed - jak rozpoznać

Zatem jaka jest skuteczna metoda uniknięcia spotkania z funkcjonariuszami z grupy Speed? Najlepiej jechać zgodnie z przepisami, bo przecież nie chodzi o uniknięcie patrolu, ale przede wszystkim o to, żeby bezpiecznie dojechać do domu. Niemniej jednak jego towarzystwo powstrzyma zapędy nawet najbardziej krewkich kierowców.

Stuprocentową skuteczność daje poniższa recepta. Mowa o metodzie, w której kierujący będzie jechał przepisowo. Zastosuje się do ograniczenia prędkości, ale też zakazów wyprzedzania czy pierwszeństwa pieszych. Wtedy nie musi obawiać się kary. Jeżeli chodzi o samo rozpoznawanie radiowozów, warto wspomnieć o dwóch kwestiach:

Nieoznakowane radiowozy zwykle da się rozpoznać. Wystarczy orientować się, jakimi modelami jeździ się grupa Speed. Poza tym uwagę kierowcy powinien zwrócić wyraźnie widoczny ekran za tylną szybą (w czasie jazdy będzie zgaszony, ale to na nim pojawia się napis "Stój, policja"), kamera zamontowana nad deską rozdzielczą za przednią szybą i czasami niebieskie światła błyskowe zamontowane w grillu.

Za kierownicą nieoznakowanych pojazdów zawsze siedzą policjanci w mundurach. W przeciwnym razie nie mogliby zatrzymać pojazdu do kontroli poza terenem zabudowanym. W efekcie czapka policjanta często leży na górnej części konsoli. To kolejny ważny szczegół.

Nieoznakowany radiowóz można rozpoznać też po zachowaniu jego kierującego. Ten dosłownie "przylepia" się do tyłu auta poprzedzającego. Zachowanie równej odległości przez cały czas pomiaru jest konieczne z uwagi na skuteczność działania aparatury.

Jeśli zauważycie jeden z powyższych sygnałów na drodze, to znaczy, że jedzie koło was grupa Speed. Ale jeżeli myślicie, że dzięki temu możecie łamać przepisy, bo uratuje was spostrzegawczość, jesteście w błędzie. Każdy, kto regularnie i z premedytacją przekracza prędkość, prędzej czy później wpadnie w sidła policji. Poza tym wyposażenie samochodów oraz modele, których używa grupa Speed, mogą się zmienić w każdej chwili.

Grupa Speed - samochody, radiowozy

Jedną z bardziej znanych formacji policji, która zajmuje się ściganiem piratów drogowych, nie jest klasyczna drogówka. To od kilku lat grupa Speed. Początkowo jej "namierzenie" na drodze było dość proste. Funkcjonariusze dysponowali przede wszystkim samochodami BMW. Obecnie we flocie tej jednostki poza "trójkami" i "trójkami GT" są także Skody Superb, Kie Stinger, Cupry Formentor, Cupry Leony czy Renault Megane RS. Lekko licząc, jest to kilkadziesiąt radiowozów w całym kraju. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że część z nich jest oznakowana, a część nie.

Park samochodowy grupy Speed wygląda dość ciekawie. Bo składają się na niego nie tylko BMW 330i, ale też 280-konny Skody 2.0 TSI, 310-konne Cupry 2.0 TSI czy Stingery napędzany 3.3-litrową V-szóstką o mocy 370 koni.