Egzekwowanie mandatów będzie skuteczniejsze. Właściciele pojazdów mają coraz więcej obaw

Coraz częściej słyszy się o zmianach, które mają uderzyć we właścicieli samochodów. Choć mają one na celu znacznie skuteczniejsze egzekwowanie mandatów i zmniejszenie liczby popełnianych wykroczeń drogowych, niestety najbardziej poszkodowanymi osobami będą w tym przypadku właściciele samochodów, nawet jeśli to nie oni będą za kółkiem w momencie popełnianego wykroczenia. Pojawiają się głosy pełne obaw i wątpliwości czy takie działania na pewno pozostają zgodne z prawem.

Właściciel będzie odpowiedzialny za wskazanie sprawcy, inaczej to on poniesie konsekwencje

Nowe przepisy wywierają na kierowcach wiedzę o tym kto, gdzie i kiedy porusza się jego autem. Wiadomo, że do tej pory bywało z tym różnie. Nie każdy kierowca ma taką wiedzę, zwłaszcza gdy pożycza swoje auto rodzinie, przyjaciołom, pracownikom lub wynajmuje je. Do tej pory, choć prawo wymagało wskazania takiej osoby, właściciele zasłaniali się niewiedzą.

Wygląda na to, że po wejściu w życie nowych przepisów, będzie działała zasada domniemania winy właściciela pojazdu. Jeśli nie zostanie wskazany sprawca, który dopuścił się wykroczenia, to właśnie właściciel auta będzie musiał ponieść karę. Przyjmuje się, że aby skłonić właściciela do złożenia odpowiednich zeznań, będzie możliwe zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Budzi to jednak poważne wątpliwości.

Po pierwsze, prawo administracyjne nie powinno być narzędziem wymuszania działań, które w inny sposób mogą być trudne do wyegzekwowania. Po drugie, kara ta uderza w osobę, która niekoniecznie jest winna wykroczenia, ale tylko formalnie odpowiada za pojazd.

Mandat karny dla kierowcy za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym Fot. Policja

- czytamy na stronie serwisu Infor.pl

Co jeśli właściciel pojazdu naprawdę nie wie kto kierował jego autem?

Jeśli wspomniane przepisy rzeczywiście wejdą w życie, właściciele pojazdów będą musieli znacznie bardziej świadomie udostępniać swoje auto innym. Będą po prostu mieli do wyboru wskazanie kierowcy, który popełnił wykroczenie lub samodzielne poniesienie konsekwencji i zapłata kary. Być może w tym obszarze warto śledzić informacje na bieżąco. Temat nurtuje wielu kierowców, kto wie, może zmiany nie są jeszcze ostateczne.