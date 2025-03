Uciekał przed policją przez 10 minut w centrum Krakowa. Uważa, że miał ważne powody

Sytuacja zaczęła się w sposób typowy. Policjant na motocyklu patrolował ulice. W pewnym momencie dostrzegł szybko poruszający się jednoślad marki Piaggio. Postanowił zatem zatrzymać go do kontroli drogowej. Motocyklista zignorował jednak sygnały obligujące do zatrzymania i zaczął uciekać.

Uciekał ulicami Krakowa w godzinach popołudniowego szczytu

Pościg trwał ulicami Krakowa w godzinach szczytu. Był zatem poważnym wyzwaniem. Chodziło o ujęcie uciekiniera, ale jednocześnie minimalizowanie zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Na ul. Armii Krajowej uciekające przed policją Piaggio uderzyło w samochód marki BMW. Motocyklista zaczął zatem uciekać pieszo. Niestety daleko nie zbiegł. Funkcjonariusz odnalazł go i zatrzymał. Po zatrzymaniu wezwał na miejsce posiłki.

Uciekinierem okazał się 21-letni mieszkaniec Krakowa. Był trzeźwy. Badanie nie wykazało również obecności środków odurzających w jego organizmie. Czemu zatem zdecydował się na ucieczkę? Miał dwa naprawdę mocne powody.

21-latek uciekał, bo był poszukiwany przez policję

Po pierwsze 21-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Jechał motocyklem nielegalnie. Po drugie, i zdecydowanie ważniejsze, był poszukiwany przez policję do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku za kradzież z włamaniem.

Po przesłuchaniu mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Tam odbędzie zasądzoną już karę i jednocześnie poczeka na kolejną. Policjanci zawnioskowali do sądu o ukaranie kierującego za jazdę bez uprawnień, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mężczyźnie grozi za to od 1500 do 30 000 zł grzywny oraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Lista wykroczeń popełnionych przez 21-latka na motocyklu była jednak imponująca. Dlatego funkcjonariusze postanowili ją uhonorować. Za 9-krotne wjechanie na skrzyżowaniu na czerwonym, 10-krotne niezastosowanie się do znaków drogowych oraz 3-krotną jazdę wzdłuż przejść dla pieszych i chodników mężczyzna dostał 14 600 zł mandatów. Na jego konto trafiły też 222 punkty karne.