Najlepsze auta klasy premium za 60-70 tys. zł. Mechanik w warsztacie wam tego nie powie

Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Volvo. Te znaki towarowe kojarzą się ze statusem społecznym i sukcesem finansowym. Oferują wysoki poziom wygody, nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale też wyższe koszty bieżącego serwisu. Warto o tym pamiętać, bo niektóre opcje w postaci silników V6, zawieszenia pneumatycznego czy skomplikowanych modułów elektronicznych, mogą przysporzyć wydatków przekraczających 10 tysięcy złotych. Poszukując auta za ponad 10 średnich pensji, należy mieć to na uwadze. Jeśli przygotujemy się do wejścia w świat premium, polecamy przejrzeć nasze propozycje.

Lexus IS III – od 2013 do 2020

To klasyczny przedstawiciel klasy średniej, w którym mamy do dyspozycji platformę tylnonapędową. Produkcję uruchomiono w 2013 w Japonii, a następcę wprowadzono w 2020, choć wielu twierdzi, że to głęboki lifting wersji trzeciej. W polskiej ofercie tego auta obecnie nie znajdziemy. W stosunku do wielu europejskich modeli, IS wygląda zdecydowanie bardziej egzotycznie. O ile w przypadku Europejczyka możemy mówić o konserwatywnej nucie, o tyle Japończyka trudno pominąć w tłumie innych samochodów. Jego stylizacja do dziś przyciąga fanów marki, ale na Starym Kontynencie sukcesu nie odniósł. Znacznie większą popularnością cieszył się w Stanach Zjednoczonych i właśnie zza oceanu pochodzi wiele sztuk na polskim rynku. Lexus ma 466,5 cm długości, 181 szerokości i 143 wysokości.

Aż 90 procent klientów decyduje się na IS-a w wersji hybrydowej. Nic dziwnego, bowiem taki napęd cechuje się dobrymi parametrami i niskim zapotrzebowaniem na paliwo. Tylnonapędowy Lexus ma 2.5-litrową jednostkę pod maską sprzężoną z bezstopniowym automatem i sprężystym zawieszeniem. Układ rozwija 223 koni mechanicznych i pozwala rozpędzić się do setki w 8,3 sekundy. Co ważne, zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi akceptowalne 5,7 litra (według producenta). Czysto teoretycznie zatem, na pełnym zbiorniku zasięg auta przekracza 1100 kilometrów. Realnie około 800 km.

Pozostałe motory dostępne były w Europie w pierwszych latach produkcji. Najpopularniejszy to benzynowe 2.0 turbo o mocy 245 KM. W połączeniu z automatyczną skrzynią hydrokinetyczną jest właściwie bezproblemowy. Lubi spalić w mieście 10-12 litrów, ale wystarczy w nim wymieniać olej i filtry, by długo służył. Na wybranych rynkach mogliśmy też znaleźć 2.5 V6 207 KM, 3.6 V6 250 KM, a także topowy wariant sygnowany literą F. Występuje jednak w coupe o nazwie RC. To technologiczny krewny IS-a, który w sportowej wersji ma 5.0 V8 o mocy 460 KM. Nasz budżet wystarczy na auta z lat 2014-2016. Są w tym gronie zarówno hybrydy, jak i 245-konne benzyniaki.

Audi TT 8J fot. Audi

Audi TT II 8J – od 2006 do 2014

Niebywały sukces pierwszej generacji zbudowanej na bazie architektury Volkswagena Golfa IV skłonił władze Audi do kontynuowania projektu. Od 2006 do 2014 oferowane było drugie wcielenie. Jego produkcję ulokowano w węgierskim zakładzie marki. Tym razem także motywem przewodnim są obłości, oferowane jako coupe i kabriolet. W przypadku odmiany zamkniętej, za przednimi fotelami umieszczono imitację dwuosobowej kanapy. Należy ją jednak traktować tylko jako dodatkową przestrzeń bagażową. TT 8J mierzy 418 cm długości, 184 szerokości i 134 wysokości. Rozstaw osi to 247 cm. Paleta silnikowa drugiej odsłony TT jest niezwykle obszerna. Propozycją dla oszczędnych jest diesel 2.0 TDI o mocy 170 KM. Na szczęście, to jednostka zmodernizowana z wtryskiem typu common-rail, pozbawiona wad poprzednika z pompowtryskiwaczami. Słynie z oszczędnego charakteru, ale bardziej pasuje do rodzinnych modeli Audi.

Jednostki benzynowe reprezentuje rodzina doładowanych czterocylindrowców z rodziny TFSI. Gamę otwiera 1.8 TFSI o mocy 160 KM, zaś więcej wrażeń zapewnia 2.0 TFSI 200-272 KM (TTS). Wspólną bolączką silników TFSI jest wysokie zużycie oleju silnikowego, nawet w egzemplarzach z niskim przebiegiem. Wina leży po stronie niewydajnych pierścieni tłokowych, które nie są w stanie zebrać całego oleju. Niemniej, regularnie serwisowane, warte są zachodu. Najmniej problemów w codziennej eksploatacji stwarza wolnossący 3.2 V6 o mocy 250 KM, wymaga tylko regularnych wymian oleju. Szczytowym osiągnięciem inżynierów Audi jest topowy, pięciocylindrowy silnik 2.5 TFSI napędzający wariant TT RS. Dysponuje imponującą mocą 340-360 KM i przyspieszeniem do setki na poziomie 4,1 sekundy. Mając w kieszeni 60-70 tysięcy złotych, powinniśmy znaleźć zadbaną sztukę z ostatnich dwóch lat produkcji z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 245 KM. Przy odrobinie szczęścia, trafimy na generację 8S z lat 2014-2015.

Alfa Romeo Giulia fot. Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia – od 2016 do dziś

W kontrze do popularnych samochodów z genem zachodnioeuropejskim pozostaje perełka z Włoch. To Giulia będącą następcą modelu 159. Czas szybko leci, co pokazuje data debiutu. Auto wjechało do salonów w 2016 i miało stać się kamieniem milowym koncernu. Niestety, wyniki sprzedaży nie pokryły się ze snami o potędze. Niemniej, to właśnie dzięki nim możemy obecnie liczyć na bardzo dobrą relację ceny do jakości i znaleźć nieźle utrzymane egzemplarze z początku produkcji. Warto wiedzieć, że Alfa ma 464 cm długości, a rozstaw osi wynosi 282 cm. Jest też jednym z najniższych przedstawicieli klasy D – 145 cm wysokości. W bagażniku zmieścimy niezbyt imponujące 480 litrów. Miejmy również na uwadze fakt, że w drugim rzędzie jest dość ciasno.

Gdy Alfa pojawiła się w cennikach, mogliśmy wybierać między doładowanym, benzynowym 2.0 o mocy 200 lub 280 KM lub wysokoprężnym 2.2 generującym 150 KM, 180 KM albo 210 KM. Potem ofertę uzupełniła specyfikacja z koniczyną. Zapewnia świetne osiągi (3,9 s do setki) i silnik V6 BiTurbo opracowany wraz z Ferrari, ale na taki okaz trzeba przeznaczyć 300 tysięcy. Warto, bowiem za kilka lat będzie to poszukiwany gagatek. Giulia w standardzie przekazuje moc na tylne koła, ale w mocniejszych odmianach znajdziemy AWD. Daje sporo radości z jazdy, choć rozczarowuje niezbyt obszerną kabiną, multimediami i niektórymi tworzywami. Przypadnie do gustu osobom szukającym auta z duszą, którego poziom awaryjności nie odbiega od europejskich konkurentów. Uwzględniając nasz budżet, możemy liczyć na modele z lat 2016-2017. Niektóre pochodzą z polskiej sieci sprzedaży.

Volvo XC40 fot. Volvo

Volvo XC40 – od 2017 do dziś

To jeden z filarów europejskiej oferty Volvo. Najmniejszy w gamie SUV został oparty na płycie podłogowej CMA. Inżynierowie zbudowali na niej też pierwsze w pełni elektryczne auto w koncernie, a w przyszłości wiele pojazdów przypisanych do segmentu B i C. Dzięki modułowej platformie, udało się stworzyć samochód wymiarami odpowiadający kompaktowym crossoverom. Auto ma 443 centymetry długości, 186 szerokości i 165 wysokości. Rozstaw osi na poziomie 270 cm wpisuje się w klasową średnią. Do tego dochodzi prześwit na poziomie 21 cm. Miejsca wewnątrz starczy dla czterech rosłych pasażerów. Przednie fotele są dość wygodne i zostały wyposażone w regulację elektryczną (opcja). Bagażnik o pojemności 460 l ma spory schowek pod podłogą. Zmieści się w nim podróżny plecak lub średniej wielkości torba. Po złożeniu oparcia, przestrzeń ładunkowa rośnie do 1336 l. W dolnej części kokpitu i na boczkach drzwiowych moglibyśmy oczekiwać nieco lepszych tworzyw.

Podstawę oferty silnikowej XC40 stanowi trzycylindrowy benzyniak T3 1.5 turbo o mocy 129 KM, 150 KM lub 163 KM. Ma napęd na przednią oś i występuje w połączeniu z manualną lub automatyczną, 8-stopniową skrzynią. Motor o pojemności dwóch litrów generuje 197 lub 250 KM. Zyskał niedawno wsparcie miękkiej hybrydy z 14-konnym silnikiem elektrycznym. Jeszcze więcej gwarantuje hybryda ładowana z gniazdka, ale to margines oferty i dość drogi. Co ważne, w pierwszych dwóch latach był też w gamie diesel 2.0 rozwijający 150 i 190 KM. Zużywa niewiele paliwa i zapewnia zupełnie przyzwoitą dynamikę. Padł jednak ofiarą polityki szwedzkiego koncernu. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy Volvo z początku produkcji ze 150-konnym motorem wysokoprężnym lub benzynowym o mocy 129-150 KM.

BMW serii 4 F3 fot. BMW

BMW serii 4 F32 – od 2013 do 2020

Pierwsze wcielenie BMW serii 4 – F32, produkowane było od 2013 do 2020. Zadebiutowało rok po trójce F30. W cenniku znalazły się Gran Coupe, coupe oraz kabriolet. Nadwozie oczywiście nie zmaga się z problemem korozji. Pojawiły się wydajne reflektory LED i kilka wyrazistych lakierów. To auto wciąż wygląda świeżo i jest mocnym konkurentem Audi A5. We wnętrzu nie znajdziemy słabych punktów pod względem jakości wykonania. Z przodu komfortowe miejsce zajmą dorosłe osoby. Drugi rząd należy traktować awaryjnie. Lepiej przedstawia się w tej kwestii Gran Coupe. Obok bazowych odmian foteli, mamy do dyspozycji znacznie lepiej wyprofilowane siedziska z opcjonalną wentylacją i podgrzewaniem. Wystrój wciąż przedstawia się nowocześnie i godnie wpisuje w standardy klasy premium.

Paleta jednostek napędowych jest szeroka. Zapewnia dobrą dynamikę, choć z trwałością bywa różnice. Motory wymagają dobrego i systematycznego serwisu. Diesle to wciąż wrażliwy czterocylindrowiec 2.0d 150, 184, 190 i 218 KM. Lepszą dynamikę zapewnia dopracowany sześciocylindrowy 3.0d 258-313 KM. Wyposażono je w bezpośredni wtrysk paliwa common-rail, niezbyt trwały napęd rozrządu, a także problematyczny w miejskiej eksploatacji filtr cząstek stałych. W gamie benzynowej znalazły się w większości jednostki potrafiące przysporzyć problemów, choć czasem trafiają się sztuki z przebiegiem rzędu 300-400 tysięcy kilometrów i wciąż mają się dobrze. To cztero i sześciocylindrowce, zmagające się z chorobami wieku dziecięcego - 2.0 184-252 KM i 3.0 306 KM. Im młodszy egzemplarz, tym ryzyko awarii maleje, zatem w naszym przypadku możemy raczej spać spokojnie.

Stosunkowo bezpieczne są odmiany sześciocylindrowe przy dobrym serwisie. Najmocniejsza wariacja – M4, otrzymała rzędowy, 6-cylindrowy motor 3.0 Turbo o mocy 431 KM. Cenioną opcją są automatyczne, hydrokinetyczne przekładnie firmy ZF o ośmiu przełożeniach. Układ napędu 4x4 xDrive nadal nie jest polecany przez specjalistów z uwagi na wrażliwość i wysokie ryzyko wystąpienia usterki, ale zadbana sztuka potrafi okazać się względnie bezproblemowa. BMW nieźle trzyma cenę, choć niełatwo będzie wyłowić perełkę spośród kilkudziesięciu ofert. Zadanie ułatwiają pieniądze. Za 60-70 tysięcy złotych kupimy ładny egzemplarz z roczników 2014-2016.