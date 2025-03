Czego nie wolno robić na stacji benzynowej? Te zasady powinien znać każdy

Wiedza na temat właściwego korzystania z urządzeń, zachowania ostrożności oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych może uratować życie i zapobiec poważnym konsekwencjom. Pamiętajmy, że odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa na stacji benzynowej to klucz do zapewnienia spokoju i ochrony dla wszystkich.

Nie używaj telefonu komórkowego podczas tankowania

Uspokajamy, nie chodzi tutaj o ryzyko iskry elektrycznej powodującej eksplozję - to plotka, która okazała się w najlepszym razie mało prawdopodobna. Chodzi raczej o natężenie ruchu wokół stacji benzynowych. Bądź czujny i skoncentrowany na tym, co dzieje się wokół ciebie. Nawet na tak małej przestrzeni, gdzie auta jeżdżą potencjalnie powoli może dojść do wypadku.

Kategorycznie zabrania się palenia papierosów i używania zapalniczek

Palenie papierosów w pobliżu dystrybutorów paliwa jest skrajnie niebezpieczne i może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym pożaru lub eksplozji. Paliwa, takie jak benzyna czy olej napędowy, są łatwopalne, co oznacza, że łatwo mogą się zapalić w obecności źródła ognia, takiego jak żar papierosa czy zapalniczka. Na każdej stacji jest wyraźny znak, który zakazuje używania jakichkolwiek źródeł ognia.

Nigdy nie tankuj przy włączonym silniku

Tankowanie przy włączonym silniku jest niebezpieczne i może prowadzić do poważnych incydentów, w tym wybuchu. Kiedy silnik pracuje, generuje ciepło i może wydobywać się z niego niewielka ilość spalin, które są łatwopalne. Dodatkowo, w czasie tankowania, użytkownik może przypadkowo zbliżyć się do dystrybutora, co stwarza możliwość przypadkowego wycieku paliwa. Gdy silnik jest włączony, może również wystąpić zjawisko elektrostatyczne, które może generować iskry.