Bigster pokazał się światu pod koniec zeszłego roku, ale dopiero teraz mogliśmy usiąść za jego sterami i pokonać kilkaset kilometrów. Gabarytami auto wpisuje się w segment kompaktów. W porównaniu z Dusterem jest dłuższy o 23 cm. Nadwozie największej w gamie Dacii mierzy 457 cm. To o 3 cm więcej względem VW Tiguana i o 3,5 mniej w stosunku do Forda Kugi. Dokładamy jeszcze szerokość na poziomie 181 i wysokość 171. Rozstaw osi to 270, a prześwit aż 22 centymetry. To wartość porównywalna z wozami osadzonymi na ramie.

Poza tym Dacia wyznacza kontynuuje kierunek języka stylizacyjnego wyznaczonego przez Dustera. Przód okraszono szerokim pasem z listwą diodową, nowym logo marki i reflektorami LED o przeciętnej wydajności. W tylnych kloszach światła mają kształt litery C. Auto przedstawia się bojowo również z uwagi na zastosowanie obszernych elementów ochronnych karoserii. Te wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu. Co ciekawe, po raz pierwszy w koncernie zastosowano elektrycznie unoszoną pokrywę bagażnika. W standardzie auto osadzono na siedemnastkach, ale w opcji dostępne są felgi w rozmiarze 19 cali. Możemy również postawić na kontrastowy, czarny dach i zdecydować się na nowy lakier – niebieski Indigo.

Pięć pełnokrwistych miejsc. W Dacii Bigster wszyscy usiądą wygodnie

Za sterami Bigstera siedzi się dość wygodnie, a siedziska można umieścić nisko, co nie każdemu przypadnie do gustu. Fotele nie mają zbyt mocnego wyprofilowania bocznego i brakuje im regulacji wysokości pod udami. Wyższe osoby będą odczuwać dyskomfort. To element do poprawy. Poza tym rozbudowany tunel centralny generuje poczucie klaustrofobii i trochę ogranicza przestrzeń.

Przegląd pola nie pozostawia wiele do życzenia. Łatwo się do auta wsiada i z niego wysiada. Z tyłu miejsca z powodzeniem wystarczy dla dwóch, a nawet trzech rosłych osób. Jako podłokietnik służy tutaj środkowe oparcie. Wpisano w nie dwa uchwyty na kubki. Przy konstruowaniu auta wykorzystano modułową platformę CMF-B. Oparto na niej wiele modeli Nissana i Renault. Pozwoliła między innymi stworzyć imponujący bagażnik. W 1.2 TCe LPG mieści od 609 do 1877 l. W 1.2 TCe z miękką hybrydą pochłonie najwięcej, bowiem od 667 do 1937 l. W specyfikacji HEV te wartości przedstawiają się nieco gorzej – od 550 do 1853 l.

W kategorii estetyki możemy być zadowoleni. To niemal lustrzane odbicie Dustera, w którym mocno zaakcentowano literę Y. Całość wygląda schludnie i łączy w sobie nowoczesność z użytkowym charakterem. Materiały wykończeniowe są poprawne, choć w znacznej mierze twarde. Solidnie je spasowano. Na pokładzie Dacii nie brakuje przydatnych uchwytów i fizycznych przełączników. Obsługa podstawowych funkcji jest intuicyjna. Za sprawą przycisków zmienimy temperaturę oraz kierunek nawiewu. Wirtualny zestaw wskaźników ma 7 lub 10 cali i prostą, przejrzystą grafikę. Dostępny jest od trzeciej specyfikacji wyposażeniowej Extreme.

Centralny ekran oferuje 10,1 cala. To wartość w zupełności wystarczająca, by zmieścić spore ikonki w poszczególnych folderach. System łączy się bezprzewodowo z Android Auto oraz Apple CarPlay. Niewyszukane grafiki pokażą parametry jazdy terenowej lub działanie systemów bezpieczeństwa. Dość łatwo znaleźć pożądaną funkcję. W Bigsterze po raz pierwszy spotkamy się z panoramicznym, otwieranym oknem dachowym. Plus za ogrzewanie przedniej szyby i kierownicy, a także opcjonalny pakiet Sleep Pack ze skrzynią na dodatkowe akcesoria i materacem. Coś dla miłośników wędkowania daleko od cywilizacji lub dla osób żądnych kontaktu z przyrodą.

Podoba nam się również gadżet o nazwie YouClip. To nic innego, jak praktyczne klipsy zmieniające lokalizację i przeznaczenie. Przypniemy do nich uchwyt na telefon, haczyk na zakupy lub niewielką latarkę. Do wyboru, do koloru. Poza tym, na pokładzie Bigstera na brakuje funkcjonalnych schowków. Ich łączna pojemność wynosi 38,8 litra.

W ofercie napędów Bigstera jest coś dla oszczędnych i coś dla dynamicznych

W rumuńskim SUV-ie spotkamy kilka napędów. 1.2 TCe mH występuje z instalacją LPG – 140 KM, manualna skrzynia i dwa zbiorniki po 50 litrów. Środkowy punkt gamy to 1.2 TCe o mocy 140 KM i z miękką hybrydą 48 V. W opcji z prostym systemem AWD.

W przypadku odmiany Hybrid 155 mamy wolnossącą jednostkę benzynową o pojemności 1.8 litra i skromnych 107 koni mechanicznych. Jak na erę downsizingu i doładowania, to dość nieoczywiste rozwiązanie. Silnik spalinowy uzupełniają dwa elektryczne. Pierwszy z nich współpracuje z prawą nogą użytkownika, zaś drugi to wysokonapięciowy agregat pełniący funkcję rozrusznika i generatora energii. Łączna moc systemowa wynosi 155 KM, a maksymalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym wynosi 1000 kg. I teraz ciekawostka. Francuscy konstruktorzy nie zdecydowali się skorzystać z bezstopniowej przekładni ani dwusprzęgłówki. Postawili na wielotrybową skrzynię bez synchronizacji załączania kolejnych przełożeń. Rola synchronizatora przypadła niewielkiej jednostce elektrycznej współpracującej ze sprzęgłem kłowym. Producent zapewnia, że takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w F1. Cztery tryby przypisano silnikowi spalinowemu, a dwa elektrycznemu.

Sprawdziliśmy hybrydę o mocy 155 KM. Zużywa niewiarygodnie mało paliwa

Na papierze, parametry hybrydowego Bigstera przedstawiają się przyzwoicie. Auto przyspiesza do setki w 9,7 sekundy i rozpędza się do 180 km/h. Niezależnie od stopnia naładowania akumulatora (1,4 kWh brutto), startuje niemal zawsze w trybie elektrycznym i stara się maksymalnie korzystać z jego potencjału. Do 80 procent trasy w cyklu miejskim. Komputer odłącza jednostkę spalinową podczas swobodnego toczenia i zjazdów ze wzniesień. Spokojna jazda owocuje też zaskakująco niskim zużyciem paliwa. Jeśli poruszamy się bez gwałtownego dociskania gazu, nietrudno w mieście o wyniki rzędu 3,7 l. Autostradowe prędkości owocują zapotrzebowaniem na poziomie 7 l. Dobrze przedstawia się apetyt na paliwo w leniwej trasie powiatowymi ścieżkami. W takich warunkach komputer pokładowy wskaże około 3,2 l. Tutaj warto wspomnieć, że Bigster waży 1487 kilogramów. W mieszanym trybie komputer pokładowy wskaże od 4,2 do 4,9 l. Przedstawiciele Toyoty mogą mieć twardy orzech do zgryzienia.

Skuteczne wyciszenie kabiny objawia się też względną ciszą w warunkach miejskich. Na autostradzie poziom hałasu rośnie. Podobnie podczas manewrów wyprzedzania, gdzie skrzynia potrafi się lekko pogubić, a wysokie obroty nie należą do przyjemnych dźwięków. Niemniej, w tej kategorii zanotowano postęp względem napędu stosowanego w Dusterze. Zważywszy na prześwit Bigstera, nie musimy się martwić przesadnie wysokimi krawężnikami i wyboistymi odcinkami. Kalibracja zawieszenia to mocny punkt programu. Jeździliśmy po marnym, pofalowanym asfalcie z zapadliskami. O dziwo, odpowiednio zestrojone amortyzatory radziły sobie z przeciwnościami losu nad wyraz przyzwoicie: dając odpowiednią pewność i dbając o kręgosłupy podróżujących. Konstruktorzy mocno przyłożyli się w tej kwestii. Nieco gorzej ma się rzecz z dość mocno wspomaganym układem kierowniczym. Nie zachęca do manewrów na granicy przyczepności. Na nieutwardzonych szlakach Duster radzi sobie równie dobrze. W umiarkowanych warunkach nie potrzebuje napędu na obie osie. Pewnie wgryza się w nawierzchnię i nieźle odcina kabinę od niepożądanych dźwięków. Tak jak w Dusterze, tak i tu najwięcej kłopotu generują poprzeczne przeszkody.

Dacia Bigster. Ceny i opinia Moto.pl: szykuje się kolejny bestseller

To dobry rok dla koncernu Renault. Za chwilę na polskich drogach ujrzymy elektryczny model 5 i 4. Wcześniej, bo już w najbliższych tygodniach, salony zasili Bigster. To przestronny, wygodny i rodzinny SUV przygotowany z myślą o rozmaitych warunkach drogowych. Nie potrzebuje diesla, bo hybryda jest wyjątkowo oszczędna. Wersja z LPG zapewnia w dwóch zbiornikach 100 litrów paliwa, co przekłada się na zasięg rzędu 1200-1400 kilometrów. Francuzi nie zapomnieli o aktualizacji listy wyposażenia, co zbliża Dacię do bardziej renomowanych rywali. W kwestii jakości jednak jej daleko do chociażby Australa. Rumuński wóz skierowany jest do oszczędniejszego klienta. Takiego, który będzie w stanie wysupłać z portfela 99 900 złotych na 140-konną miękką hybrydę. Odmianę z 4x4 i 1.2 TCe wyceniono na 110 400 zł. Hybrydę wybiera w Dacii 59 procent klientów. Ta zaczyna się od 124 tysięcy zł. Całkiem mocny oręż w walce o europejskiego miłośnika kompaktowych SUV-ów. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Renault Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.