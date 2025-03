Długie mosty od zawsze budziły podziw, stanowiąc prawdziwe arcydzieła inżynierii i architektury. Wiele z nich każdego dnia znosi olbrzymie obciążenia. Zbudowanie najdłuższej tego typu konstrukcji, czyli Danyang-Kunshan Grand Bridge (Wielki Most Danyang-Kunshan) było nie lada wyzwaniem. Dziś nie tylko poprawia komunikację, lecz także stanowi sam w sobie niemałą atrakcję turystyczną regionu.

Gdzie znajduje się najdłuższy most świata? Danyang-Kunshan Grand Bridge nie ma sobie równych

Został otwarty w czerwcu 2011 roku w Chinach. Danyang-Kunshan Grand Bridge to rekordowy most, który znajduje się również w Księdze Rekordów Guinnessa. Rozciąga się na dokładnie 164,8 km, czyniąc go najdłuższą tego typu konstrukcją na świecie. Jest kluczowym elementem szybkiej linii kolejowej łączącej Pekin z Szanghajem.

Co ciekawe, nie tylko jego długość budzi zdumienie. Zaskakujący może być również fakt tempa budowy całej inwestycji, którą ukończono w zaledwie 4 lata i pochłonęła blisko 8,5 miliarda dolarów. Most wznosi się na wysokość 30 metrów, a przy jej realizacji pracowało ponad 10 tysięcy osób. Większość konstrukcji biegnie wzdłuż rzeki Jangcy, w odległości od 8 do 80 kilometrów na południe od niej. Szczególnie imponujący jest 9-kilometrowy odcinek przecinający jezioro Yangcheng w Suzhou, oparty na 2000 filarach i wzmocniony 450 000 ton stali.

Wielki Most Danyang-Kunshan Autorstwa MNXANL - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47607233

Jakie są 10 najdłuższych mostów na świecie? Na liście dominują konstrukcje kolejowe

Podróż tymi mostami może należeć do wyjątkowych doświadczeń, w końcu znajdują się na liście najdłuższych tego typu konstrukcji na całym świecie. Większość z nich zlokalizowana jest w Azji.

Danyang-Kunshan Grand Bridge (Chiny, 164,8 km) to most kolejowy dla szybkich pociągów. Changhua-Kaohsiung Viaduct (Tajwan, 157,3 km), czyli odporny na trzęsienia ziemi most dla kolei dużych prędkości. Kita-Yaita Viaduct (Japonia, 114,4 km) obsługuje Shinkansen, najstarszy w zestawieniu (1982 r.). Tianjin Grand Bridge (Chiny, 113,7 km) to część linii kolei dużych prędkości Pekin-Szanghaj. Cangde Grand Bridge (Chiny, 105,8 km) również znajduje się na trasie Pekin-Szanghaj, odporny na trzęsienia ziemi. Weinan Weihe Grand Bridge (Chiny, 79,7 km) użytkowany od 2010 roku, również na trasie Pekin-Szanghaj. Bang Na Expressway (Tajlandia, 54 km) to najdłuższy most drogowy, płatna trasa łącząca Bangkok z Chachoengsao. Beijing Grand Bridge (Chiny, 48,2 km), czyli piąty najdłuższy most kolejowy w Chinach, część linii Pekin-Szanghaj. Metro Manila Skyway (Filipiny, 39,2 km) to wiadukt autostradowy dla samochodów i motocykli (powyżej 400 ccm). Lake Pontchartrain Causeway (USA, 38,4 km) to jedyny most spoza Azji, najdłuższy na świecie most nad wodą, łączy Metairie i Mandeville w stanie Luizjana.

