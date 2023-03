Korek wlewu paliwa. Co z nim robisz podczas tankowania?

Od kilku tygodni obserwuję zachowania kierowców na stacjach paliw. Gdy sam tankuję swój samochód zwracam szczególnie uwagę na jeden element: korek wlewu paliwa. Okazuje się, że wiele osób zwykle zachowuje się tak samo. Po odkręceniu korka pozostawia go tak, by swobodnie zwisał uderzając lekko o karoserię i elementy plastikowe nadkola. Jedna z osób była szczerze zdziwiona, gdy pokazałem, jak zamocować korek, by nie przeszkadzał podczas tankowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Coupe i prąd

Zwisający korek może przede wszystkim pozostawić rysy na lakierze. Niby nic strasznego, ale estetyka z pewnością ucierpi. Na tym nie koniec. Nawet odrobina paliwa (przede wszystkim olej napędowy z dodatkiem biopaliwa) na lakierze oznacza ryzyko pozostawienia trwałych śladów. Lakiernicy przestrzegają przed tzw. destrukcją chemiczną powłoki. Innymi słowy, na lakierze mogą pojawić się wyraźne wytrawienia i znaczna zmiana barwy.

Parkujesz pod drzewem? Wiesz jak usunąć ślady żywicy z karoserii?

Diesel i lakier samochodu

Eksperci DEKRA zwracają uwagę, że szczególną ostrożność powinni zachować użytkownicy samochodów o ciemnych barwach lakieru (także metalizowanego). Im wyższa temperatura (o co łatwo wiosną i latem, gdy samochód parkujemy pod tzw. chmurką) tym znacząco rośnie podatność lakieru na uszkodzenia. Przestrzegają także, by nie zwlekać z usunięciem zabrudzeń szczególnie w cieplejsze dni. W informacji prasowej czytamy: "lakiery samochodowe są wrażliwe na zawarte w nich agresywne kwasy i roztwory, gdy lakier nagrzeje się do temperatury 50 - 60 stopni Celsjusza albo wyższej".

Tankowanie samochodu Skoda

Okazuje się, że olej napędowy ma również negatywny wpływ na tworzywo sztuczne. Występuje bowiem ryzyko delikatnego odkształcenia np. zaczepów mocujących osłony nadkoli lub zderzaka w kontakcie z dieslem (szczególnie w trakcie upalnych dni).

Wróciły. Jak pozbyć się owadów z szyby i zderzaka? Nawet po krótkiej trasie to kłopot

A co zrobić z korkiem paliwa? Gdy powoli go odkręcimy (stopniowo uwalnia się nadciśnienie par paliwa) możemy go wygodnie odłożyć. Warto zwrócić uwagę na elementy mocujące na odchylanej klapce lub jej zawiasie. Producenci zwykle stosują niewielkie zaczepy by powiesić lub odłożyć korek. Banalne, nieprawdaż?