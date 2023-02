"Ale jest suwak!". No właśnie niekoniecznie. Kierowcy wciąż zapominają pięciu punktów

Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Wcześniej samochody, które zajmowały kończący się pas, musiały ustąpić pierwszeństwa lub liczyć na miły gest kierowców zajmujących sąsiedni pas. Nowe prawo to zmieniło. Samochody jeżdżą naprzemiennie. Jak jeździć na suwak?

Jazda na suwak fot. Moto.pl

Jazda na suwak - wyjątki

Nie masz pierwszeństwa na zanikającym pasie, póki nie dojedziesz do jego końca. Pas do skrętu nie jest pasem zanikającym. Jazda pasem rozbiegowym ze stacji benzynowej nie oznacza, że masz pierwszeństwo przed samochodami jadącymi sąsiednim pasem. Zapis dotyczący "jazdy ze znacznie ograniczoną prędkością" dotyczy TYLKO korków, a nie spowolnienia ruchu np. ze 100 do 30 km/h. Na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowiązuje, jeśli tylko jeden z nich jest zakorkowany.

Zobacz wideo "Ale jest suwak!" No właśnie nie. Policja pokazuje nagranie kierowcy, który wymusił pierwszeństwo i tłumaczył się jazdą na suwak

Nie masz pierwszeństwa na zanikającym pasie, póki nie dojedziesz do jego końca

To zdecydowanie jedna z najważniejszych i najczęściej ignorowanych zasad. Choćby wystąpiły wszystkie okoliczności sprawiające, że należy stosować jazdę na suwak, to kierowcy jadący zanikającym lub na stałe zablokowanym pasem (np. przez zepsuty samochód) nie mogą jechać na suwak, jeśli nie dojadą do końca pasa. Jadąc w korku pasem zanikającym, zawsze dojeżdżaj do jego końca i dopiero wtedy włączaj kierunkowskaz i staraj się zmienić pas. Pamiętaj też, że mimo przysługującego ci w takich okolicznościach pierwszeństwa, musisz zachować szczególną ostrożność - tego wymagają od ciebie przepisy.

Pas do skrętu nie jest pasem zanikającym

Na pewno znacie taką sytuację - dwa pasy prowadzą prosto, jeden do skrętu w prawo. W godzinach szczytu lewy i środkowy najczęściej są zakorkowane, a prawy - nie. Część kierowców chce to wykorzystać, zjeżdżając ze środkowego na prawy, by na jego końcu wrócić znowu na środkowy. Z takim zachowaniem nie poradzą sobie żadne przepisy, bo to zwykłe cwaniactwo. Warto jednak wiedzieć, że tej sytuacji przepis o jeździe na suwak nie dotyczy, bo pas do skrętu nie jest pasem, który się kończy - jadąc nim, nie masz pierwszeństwa przed samochodem jadącym prosto.

Jazda pasem rozbiegowym (np. ze stacji benzynowej) nie oznacza, że masz pierwszeństwo przed samochodami jadącymi sąsiednim pasem

Pas rozbiegowy ułatwia włączanie się do ruchu po wyjeździe ze stacji benzynowej. Korzystając z niego, nie masz pierwszeństwa przed samochodami jadącymi obok - wciąż musisz ustąpić im pierwszeństwa. To szczególnie ważne na autostradach - nie masz pierwszeństwa przed samochodami jadącymi sąsiednimi pasami. Wyjątkiem jest tylko i wyłącznie sytuacja, w której droga jest zakorkowana.

Zapis dotyczący "jazdy ze znacznie ograniczoną prędkością" dotyczy TYLKO korków, a nie spowolnienia ruchu

Musimy pamiętać, że to nadrzędna zasada dotycząca wszystkich sytuacji, bez względu na liczbę pasów i organizację ruchu. Zasada jazdy na suwak obowiązuje tylko i wyłącznie w korkach i to wtedy, kiedy WSZYSTKIE pasy są zakorkowane. To ostatnie zdanie rozwiewa też wątpliwości dotyczące następnego wyjątku od pierwszeństwa.

Na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowiązuje, jeśli tylko jeden z nich jest zakorkowany

Stojąc w rzędzie samochodów, chcąc wyjechać z zatoru na drugi pas, musisz ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym pasem obok.

