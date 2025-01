Zima to wyzwanie dla większości kierowców. Bywa, że warunki na drodze zmieniają się w mgnieniu oka, a wtedy nawet chwila nieuwagi może skończyć się utratą kontroli nad pojazdem i bliskim spotkaniem z rowem. Aby tego uniknąć, warto poznać kilka zasad, które sprawią, że zimowa jazda stanie się bezpieczniejsza i bardziej przewidywalna.

Jak jeździć podczas zimy? Pamiętaj o kilku rzeczach

Płynna jazda to podstawa bezpiecznego poruszania się w trudnych, zimowych warunkach. Unikaj gwałtownych ruchów kierownicą i nadmiernego przyspieszania lub hamowania, gdyż każdy nieostrożny manewr może doprowadzić do utraty przyczepności. Na śliskiej nawierzchni najważniejsze jest działanie z wyczuciem. Hamuj delikatnie, najlepiej etapami, a jeśli to konieczne, pulsacyjnie, aby nie blokować kół na oblodzonych fragmentach drogi. Pamiętaj także o zachowaniu odpowiedniego odstępu od innych pojazdów, zwłaszcza na mostach i zakrętach, gdzie ryzyko oblodzenia jest większe. Dzięki większemu dystansowi zyskasz czas na reakcję w nagłych sytuacjach, takich jak gwałtowne hamowanie. Obserwuj nie tylko pojazdy przed sobą, lecz także całe otoczenie drogi.

Jeśli skupisz się na tym, co dzieje się dalej, szybciej zauważysz potencjalne zagrożenia, jak lód na asfalcie czy niespodziewane manewry innych kierowców. Dostosowanie prędkości to kolejny ważny element zimowej jazdy. Nawet jeśli droga wydaje się sucha, na mostach, w zacienionych miejscach i zakrętach mogą występować zdradliwe "czarne lodowiska" – cienka, niewidoczna warstwa lodu, która sprawia, że nawierzchnia jest wyjątkowo śliska, choć wygląda na bezpieczną. Lepiej zwolnić i przejechać spokojnie, niż ryzykować utratę przyczepności. Świadome podejście do jazdy i ostrożność pozwolą ci uniknąć niespodziewanych sytuacji i bezpiecznie dojedziesz do celu.

Zimowa jazda Fot. Erich Fend/ iStock

Jak opanować poślizg? Spokój i odpowiednie ruchy pozwolą z niego wyjść bez szwanku

Wpadnięcie w poślizg może przydarzyć się każdemu, szczególnie na oblodzonej i śliskiej drodze. Najważniejsze w takiej sytuacji jest zachowanie spokoju i szybka reakcja. Poniżej znajdziesz konkretne kroki, które pomogą ci odzyskać kontrolę nad samochodem.

Poślizg nadsterowny (tył auta "ucieka" na bok). Delikatnie skręcaj kierownicę w stronę, w którą ślizga się tył pojazdu, np. jeśli tył znosi na lewo, kieruj koła w lewo. Zdejmij nogę z gazu, aby nie pogłębiać poślizgu, ale unikaj gwałtownego hamowania, ponieważ może to całkowicie pozbawić auto przyczepności. Gdy poczujesz, że tył samochodu zaczyna wracać na właściwy tor, ustaw kierownicę w kierunku jazdy, aby przywrócić stabilność pojazdu i bezpiecznie kontynuować podróż.

Delikatnie skręcaj kierownicę w stronę, w którą ślizga się tył pojazdu, np. jeśli tył znosi na lewo, kieruj koła w lewo. Zdejmij nogę z gazu, aby nie pogłębiać poślizgu, ale unikaj gwałtownego hamowania, ponieważ może to całkowicie pozbawić auto przyczepności. Gdy poczujesz, że tył samochodu zaczyna wracać na właściwy tor, ustaw kierownicę w kierunku jazdy, aby przywrócić stabilność pojazdu i bezpiecznie kontynuować podróż. Poślizg podsterowny (przód auta nie reaguje na skręt). Zdejmij nogę z gazu, aby zmniejszyć prędkość i pozwolić oponom odzyskać kontakt z nawierzchnią. Nie skręcaj gwałtownie kierownicą, ponieważ pogłębi to utratę przyczepności. Poczekaj, aż auto zacznie reagować na ruchy. Gdy przednie koła odzyskają przyczepność, powoli skieruj samochód w pożądanym kierunku.

Warto przygotować się na takie sytuacje wcześniej, ćwicząc techniki wychodzenia z poślizgu w kontrolowanych warunkach. Specjalne tory szkoleniowe lub puste, oblodzone parkingi to idealne miejsca, by nauczyć się właściwego reagowania bez ryzyka. Dzięki takim treningom twoje reakcje w krytycznych momentach staną się bardziej naturalne i precyzyjne. Zachowanie spokoju i odpowiednie działanie to najlepsi sprzymierzeńcy w walce z zimowymi zagrożeniami.