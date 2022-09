Rower musi mieć dzwonek, światełko i... lista jest dłuższa. A mandat to nawet 500 zł

Polskie przepisy nie nakazują rowerzyście konkretnego ubrania. Nie musimy mieć np. odblasków ani kasku, choć wiele osób jest przekonanych, że taki nakaz obowiązuje. To mit, ale kask warto zakładać nawet na krótkie wycieczki rowerowe. Wywrotka nawet przy małej prędkości może się skończyć urazem głowy. Jednak ekwipunek samego rowerzysty nie jest w żaden sposób sprecyzowany przez prawo. Tu mamy pełną dowolność.

Mandat za zły rower. To nawet 500 zł

Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o sam rower. Kodeks jasno określa jednak elementy, w które musi być wyposażony. Za źle wyposażony rower można dostać mandat i to całkiem dotkliwy. W skrajnej sytuacji to nawet 500 złotych.

Dużo, prawda? Tak wysoka kara wynika ze względów bezpieczeństwa. Wizja mandatu ma zmotywować rowerzystów o dbania o sprzęt. Z kolei spore widełki sprawiają, że nikt nie ukarze aż tak wysoką karą za np. zgubiony dzwonek. Więcej porad dla rowerzystów znajdziesz na stronie głównej gazety.pl. Większość nie musi się obawiać dotkliwego mandatu. Nawet, jeśli coś będzie nie tak z rowerem, to zwykle kończy się na niskiej karze. No chyba, że rower jest zdezelowany i naprawdę zagraża bezpieczeństwu wszystkich dookoła.

Droga rowerowa będzie dla pieszych jak jezdnia i torowisko. Koniec ze spacerami między rowerami

Obowiązkowe wyposażenie roweru. To musi mieć każdy rower

Każdy jednoślad poruszający się po drogach publicznych musi być wyposażony w:

Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;

Sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku;

Z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

Z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt;

Co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Jeśli jeździmy rowerem tylko w dzień, nie musimy montować dodatkowego oświetlenia. Przepisy zezwalają na jazdę bez oświetlenia pozycyjnego, jeśli rowerzysta porusza się tylko za dnia. W przypadku braku któregoś z elementów obowiązkowego wyposażenia kierujący rowerem musi liczyć się z mandatem od 20 do nawet 500 złotych.

Według metody holenderskiej to zła ręka. Kierowca powinien otwierać drzwi drugą

Co jeszcze warto zabrać na wycieczkę rowerową?

Do swojego roweru można dokupić przyczepianą do ramy torbę. Taki dodatek kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, a może okazać się wyjątkowo przydatny. Można tam wozić m.in. zestaw najpotrzebniejszych kluczy oraz łatki do dętki. Jak macie więcej miejsca, to wrzucić można całą dętkę, żeby w razie przebicia koła szybko ją wymienić. Klucze, łatki i pompka okażą się zbawienne w najmniej oczekiwanym momencie. Zawsze dobrze je mieć. Warto także zamontować na rowerze kilka odblasków. Widoczny rowerzysta to bezpieczny rowerzysta.