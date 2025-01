Rabat na paliwo do 30 gr na litrze. Macie czas tylko do końca stycznia. Jest jeden warunek

Polacy kochają programy lojalnościowe. Jak wynika z badania IRCenter i Pluxee Polska, aż 83 proc. respondentów korzysta z tego typu usług. Oczywiście, największą popularnością cieszą się te prowadzone przez duże sieci tak supermarketów, jak i stacji paliw. Jednym z największych tego typu programów jest Payback, którego partnerami jest m.in. BP. Tak się jednak złożyło, że brytyjski potentat postanowił wycofać się ze współpracy - program przestanie działać na stacjach BP z dniem 1 lutego.

Zniżki na paliwa za punkty na stajach BP tylko do 31 stycznia? Będzie duża zmiana

Obowiązujący na stajach BP program pozwala na wymianę zebranych podczas zakupów punktów na m.in. zniżki na paliwa. "Wystarczy, że odwiedzisz naszą stację z zarejestrowaną kartą PAYBACK, poinformujesz sprzedawcę o chęci skorzystania z rabatu, a on dokona szybkiej wymiany punktów. Z drukarki otrzymasz kupon, który przy następnym tankowaniu należy okazać przy kasie, a on przekształci się w realne oszczędności" - czytamy na stronie sieci BP. Regulamin przewiduje możliwość uzyskania nawet 30-groszowego rabatu na litr paliwa w ramach jednorazowej wymiany punktów. Kierowcy muszą się jednak śpieszyć.

Kierownictwo BP zdecydowało, że firma nie będzie dłużej uczestniczyć w programie. Oznacza to, że punkty Payback na stacjach sieci można wymieniać na rabaty jedynie do 31 stycznia. Alternatywnie punkty można przeznaczyć na zakup przedpłaconej karty podarunkowej BP SuperCard lub przekazać je na cele charytatywne. Warto dodać, że karta Payback wydana na stacjach BP wciąż będzie honorowana u innych partnerów programu.

Zamiast programy Payback aplikacja. Sieć stawia na BPme

Wierni klienci sieci nie zostaną pozostawieni z niczym. BP zamierza całkowicie zastąpić Payback własną aplikacją BPme. W jej ramach kierowcy również będą mogli zbierać punkty i zmieniać je na rabaty i nagrody. Co więcej, dzięki apce można płacić za paliwo bezpośrednio z telefonu, bez konieczności wchodzenia do sklepu. BPme pozwala także na lokalizowanie najbliższych stacji oraz sprawdzanie dostępnych usług, takich jak myjnie, sklepy czy ładowarki do pojazdów elektrycznych.