Zakazy ruchu w wakacje. Nowe ograniczenia w weekendy w Polsce

Początek wakacji to nie tylko czas wyjazdów. To też zawsze początek ograniczeń w ruchu dla ciężkiego transportu. Jak wyglądają zakazu ruchu w wakacje w roku 2021? Te dotyczą przede wszystkim dni weekendowych, przy czym weekend zaczyna się już w piątek po południu. Pojazdy ciężarowe i zespoły pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton nie mogą pojawić się na drogach w godzinach 18:00 - 22:00. W przypadku soboty zakaz ruchu jest jeszcze dłuższy - obowiązuje w godzinach 8:00 - 14:00. Najdłużej obowiązuje jednak w niedziele - w godzinach 8:00 - 22:00.

Zakazy ruchu w wakacje: jakie są wyjątki?

Zakaz ruchu w wakacje ma charakter ogólny. To jednak jeszcze nie oznacza, że ustawodawca nie przewidział pewnych wyjątków. W godzinach określonych zakazem na drogach mogą pojawić się niektóre pojazdy ciężarowe i zespoły pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Muszą jednak należeć do grupy zwolnionej z zakazu. O jakich pojazdach mowa?

ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta,

pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy klęsk żywiołowych,

pojazdy używane przy budowie dróg i ich utrzymaniu,

pojazdy używane przy zapewnieniu zaopatrzenia statków morskich,

pojazdy do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,

pojazdy obsługi imprez masowych,

pojazdy transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Mandat za zakazy ruchu w wakacje

Wejście w życie zakazów ruchu dla pojazdów ciężarowych oznacza wzmożone kontrole ze strony Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy będą sprawdzać czy ciężarówki mogą znajdować się w ruchu, a do tego rutynowo skontrolują stan techniczny i dokumenty pojazdu oraz stan trzeźwości kierowcy i godziny jego pracy. Za poruszanie się po drogach w czasie wakacyjnego zakazu grozi mandat. W przypadku kierowcy grzywna wynosi od 200 do 500 zł. Do tego mandat może otrzymać przewoźnik (kwota 2000 zł) oraz zarządca transportu (kwota 1000 zł).

Czemu obowiązują zakazy ruchu w wakacje?

Czemu każdego roku obowiązują zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w wakacje? Powód jest prosty. I wbrew pozorom nie chodzi o temperaturę, asfalt i potęgowanie możliwości powstawania kolein na drogach. Główną przyczyną jest ograniczenie ilości pojazdów na głównych szlakach drogowych, a tym samym zwiększenie ich przepustowości. Samochody osobowe udające się w kierunkach wakacyjnych w momentach wzmożonego ruchu (czyli w weekendy) dużo łatwiej i szybciej dotrą do celu.