Iveco eMoovy ma do 1,5 tony ładowności i nieprzypadkowo wygląda jak Hyundai

Hyundai Motor Company nawiązał współpracę z Iveco Group. Koreańczycy mający w swoim portofolio zasilany akumulatorowo samochód dostawczy o nazwie ST1, na Starym Kontynencie będą oferować ten model pod marką Iveco. To dlatego platforma do zabudowy o nazwie eMoovy charakteryzuje się kabiną i deską rozdzielczą znaną z osobowego vana o nazwie Staria. Iveco swoją nowość oficjalnie zaprezentowało na Międzynarodowych Targach Samochodowych IAA Transportation 2024 w Hanowerze.

Zasięg 320 km i ultraszybkie ładowanie

Iveco eMoovy wykorzystujące platformę eLCV marki Hyundai oznacza sprawdzony system zasilania elektrycznego, wykorzystywany w samochodach Grupy Hyundai Motor. Silnik elektryczny o mocy 160 kW (215 KM) zapewnia maksymalny moment obrotowy 350 Nm. Pojazd będzie dostępny z dwoma zestawami akumulatorów o pojemności 76 kWh i 63 kWh.

Dostawczak może się pochwalić systemem 800 V do ultraszybkiego ładowania z mocą do 350 kW. W wersji z akumulatorem 76 kWh auto pochwali się maksymalnym zasięgiem do 320 km w cyklu WLTP. Inteligentny system hamowania regeneracyjnego automatycznie kontroluje fazy hamowania i zapewnia płynną jazdę. Iveco eMoovy oferuje wygodę ładowania prądem zmiennym AC przez noc z domowego gniazdka w trybie jednofazowym do 7 kW i trójfazowym do 11 kW. Wół roboczy może zostać naładowany na kolejne 100 km w zaledwie 10 minut.

Elektryczny samochód dostawczy Iveco eMoovy Fot. Iveco

Wszechstronność i elastyczność pojazdu

Pojazd ten jest autem użytkowym pozycjonowanym w średnim segmencie 2,5 - 3,5t. Niska konstrukcja ma odpowiadać zapotrzebowaniom operatorów logistycznych i dostawczych. Niski prób ma pozwolić na szybki, łatwy i ergonomiczny załadunek i rozładunek. Objętość ładunkowa sięga do 10 m3, a ładowność do 1,5 tony. Funkcja Vehicle to Load (V2L) zapewniająca zasilanie elektryczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu, zwiększa wygodę korzystania z pojazdu (zasilanie AC 230V dla odbiorników elektrycznych o mocy do 3,6 kW). Możliwości te powodują, że Iveco eMoovy nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, od dostaw miejskich po transport chłodniczy.

Projekt wnętrza opiera się na Hyundaiu Staria. Przemyślana kabina została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić kierowcy dużo miejsca do przechowywania rzeczy w bezpieczny i uporządkowany sposób. Wyposażenie zawiera cyfrowy zestaw wskaźników 12,3", dotykowy wyświetlacz LCD 10,25" skupiający ustawienia pojazdu oraz multimedia, a także funkcje ułatwiające kierowcy jazdę. Do zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę (ADAS) należą m.in.: inteligentny tempomat z funkcją Stop & Go, asystent utrzymania pasa ruchu i podążania za pojazdem, asystent unikania kolizji z przodu, asystent skręcania na skrzyżowaniu i zaawansowane ostrzeżenie o rozproszeniu kierowcy.

Ile kosztuje w Polsce dostawcze Iveco eMoovy? Cennik nie został jeszcze opublikowany. Wiadomo, że zamówienia zostaną otwarte w październiku, a dostawy do klientów rozpoczną się w pierwszym kwartale 2025 roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.