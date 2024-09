Hybrydowe auto z Poznania. Zasięg 122 km w trybie elektrycznym

Volkswagen Caddy to jeden z liderów w swoim segmencie. Od ponad 20 lat jest produkowany wyłącznie w zakładzie Volkswagena w Poznaniu, skąd trafia na rynki całego świata. Tylko w zeszłym roku z fabryki w stolicy Wielkopolski wyjechało prawie 87 tysięcy modeli Caddy 5. Do tej pory Caddy był dostępny w wersji z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym. Teraz to się zmieniło. VW Caddy w wersji hybrydowej, który już powstaje w zakładzie w Poznaniu, to nowość w palecie niemieckiego producenta samochodów.

Kombivan z hybrydą plug-in

Pod maskę modelu Caddy eHybrid trafia jednostka 1.5 TSI połączona z silnikiem elektrycznym i automatyczną skrzynią biegów. Układ legitymuje się mocą 110 KW (150 KM) i 350 Nm, która pochodzi z połączenia silnika spalinowego i elektrycznego. Dzięki pojemności użytkowej akumulatora wynoszącej 19,7 kWh, Caddy na napędzie wyłącznie elektrycznym przejedzie nawet 122 km. To oznacza, że w ruchu miejskim może poruszać się dzięki silnikowi elektrycznemu, który umożliwia bezemisyjną jazdę i jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla środowiska. Dostępne jest ładowanie akumulatora prądem przemiennym z mocą 11 kW (AC) i prądem stałym z mocą 50 kW (DC).

Hybrydowy Caddy dostępny jest w wariancie osobowym oraz dostawczym zarówno z klasycznym rozstawem osi (wersja 5 miejscowa) oraz w wariancie Maxi z długim rozstawem osi (wersja z 7 miejscami). Wszystkie wersje Caddy wyposażone zostały również w nowe systemy wsparcia kierowcy. Wersje Cargo wzbogacono o dodatkowe systemy (dostępne już wcześniej w wersjach osobowych), m.in. boczne i kurtynowe poduszki powietrzne, kamerę wielofunkcyjną, asystenta pasa ruchu i asystenta jazdy umożliwiającego monitorowanie ruchu pieszych i rowerzystów.

Przebudowa zakładu

Wprowadzenie Caddy eHybrid wymagało przebudowy zakładu, co wpłynęło na zwiększenie poziomu automatyzacji i wydajności procesów. Dostosowań wymagały linie produkcyjne szczególnie w obszarze budowy karoserii i montażu. Zmiany dotknęły też obszar lakierni, gdzie dostosowano procesy, by sprostać wymaganiom związanym z produkcją pojazdów hybrydowych. Zakład został również dostosowany do budowy aut elektrycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, co zapewnia bezpieczeństwo pracowników i infrastruktury. Budowa aut hybrydowych wymagała również nabycia nowych kompetencji przez pracowników. Szkolenia dotyczyły m.in. systemów asystenckich, budowy baterii, czy elektromobilności. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.