Znowu to zrobili. Już kolejny rok z rzędu Fordowi udało się wygrać wyścig o tytuł najchętniej kupowanego samochodu w USA. W kategorii półciężarówek Ford z serii F rządzi niemal pół wieku. To już 47 rok z rzędu, gdy króluje w statystykach. Na tym nie koniec. Amerykanom udało się ustanowić jeszcze jeden rekord. Od 42 lat Ford z serii F to najchętniej kupowany samochód w USA. Cóż, Amerykanie darzą większą miłością pikapy aniżeli auta osobowe. Tylko w 2023 r. do klientów trafiło ponad 700 tys. egzemplarzy Fordów F Series.

Bez wątpienia jest czego gratulować Fordowi. Ale trudno pominąć jedną istotną kwestię. Nie jest bowiem tajemnicą, że w sukcesie pomogła także konkurencja. Amerykański magazyn Autoevolution sprawdził statystyki sprzedaży, z których wynika, że Ford nie jest największym producentem półciężarówek w Ameryce. Ma bardzo poważnego lokalnego konkurenta.

GM, czyli Chevrolet i GMC

Tym groźnym rywalem jest koncern General Motors, który w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 r. sprzedał więcej pikapów (ponad 627 tys. egzemplarzy) niż rywal z niebieskim logo (ponad 573 tys. sztuk serii F). Sęk w tym, że na wynik GM zapracowały dwie marki GMC i Chevrolet. Obie firmują tę samą konstrukcję (GMC Sierra i Chevrolet Silverado to techniczni krewniacy różniący się stylizacją). Wśród nich dominuje Chevrolet, który sprzedaje niemal dwa razy więcej niż GMC.

W amerykańskich mediach wspomina się o jeszcze jednym konkurencie, jakim jest Tesla. Najnowszy pikap Cybertruck może znacząco odmienić rynek. Jak dotąd w segmencie pełnowymiarowych elektrycznych pikapów rządzi Ford z serii F (tak przynajmniej twierdzi producent). Wkrótce może się to zmienić, gdyż Elon Musk zadeklarował znaczące zwiększenie produkcji Cybertrucka (do 250 tys. sztuk rocznie w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy). W tym czasie Ford ogranicza zaś produkcję elektrycznego F-150 Lightning. Jak informował Automotive News tegoroczna produkcja będzie zmniejszona o połowę (z 3,2 tys. sztuk tygodniowo do 1,6 tys. egzemplarzy).

Statystyki sprzedaży w kolejnych miesiącach mogą być zatem bardzo interesujące w Ameryce. Jedno przy tym nie ulega wątpliwości. O wyniki pikapów z serii F z napędem spalinowym w Fordzie nie muszą się jeszcze martwić. Jeszcze.