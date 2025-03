1 kwietnia nasi sąsiedzi kompletnie zmienią zasady egzaminów na prawo jazdy. Prima aprilis?

Niemcy 1 kwietnia 2025 r., a więc dokładnie w prima aprilis, zmienią formułę egzaminów na prawo jazdy. I to nie jest żart. Pomysł wynika z tego, że dotychczasowe testy jest zbyt łatwo zdać? To raczej wątpliwe. W 2023 r. do egzaminu podeszły blisko 2 mln osób. 42 proc. z nich uzyskało wynik negatywny. Niemiecki "sprawdzian" z wiedzy drogowej nie jest zatem łatwy. A teraz stanie się... jeszcze trudniejszy.

Niemcy nie żartują. Na egzaminie pojawią się pytania wielokrotnego wyboru

Zmiany w niemieckim egzaminie na prawo jazdy w części teoretycznej będą dwie. Opisuje jest serwis Polski Obserwator. Kandydaci na kierowców powinni się przygotować od 1 kwietnia na:

pytania wielokrotnego wyboru z obrazkami. Egzaminowany będzie musiał wskazać poprawną ilustrację. Takie pytania mają sprawdzić, czy kandydat na kierowcę jest w stanie prawidłowo rozpoznawać i interpretować znaki drogowe. To też pierwsza grupa pytań wielokrotnego wyboru w niemieckich testach.

64 nowe pytania w bazie egzaminacyjnej.

Ruch drogowy to jedno. Nowe pytania mają dotyczyć też wyposażenia pojazdów

Nowe pytania na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy w Niemczech zostały opracowane przez grupę roboczą składającą się ze specjalistów z TÜV i Dekry. To ludzie, którzy każdego dnia współpracują z urzędnikami, instruktorami nauki jazdy czy instytutami badawczymi. Nowe pytania mają się odnosić nie tylko do zasad ruchu drogowego. Będą dotyczyć również m.in. nowoczesnych systemów wspomagających montowanych we współczesnych pojazdach. Jak donosi Polski Obserwator, nowa baza będzie się składać z: