Problemy na budowie ważnej ekspresówki. Kierowcy mogą zapomnieć o wakacyjnej jeździe

Budowa całej drogi ekspresowej S7 powoli zmierza ku końcowi. Aktualnie prace prowadzone są na 35-kilometrowym odcinku między Płońskiem a Czosnowem, a więc miejscowościami leżącymi na północ od Warszawy. W tym przypadku inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 7 i przeobrażeniu jej w pełnoprawną trasę szybkiego ruchu. Inwestycja została podzielona na trzy mniejsze fragmenty - Płońsk Południe-Załuski (12,9 km), Załuski-Modlin (12 km) i Modlin-Czosnów (9,7 km). Mimo iż drogowcy wykonali już ponad połowę przewidzianych prac, nie uda się im oddać trasy w pierwotnie zaplanowanym terminie.

Droga ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów gotowa przed wakacjami? Kierowcy mogą o tym zapomnieć

Na stronie inwestycji wykonawca poinformował o stopniu zaawansowania prac. W przypadku najdłuższego fragmentu — Płońsk Południe-Załuski — osiągnęły one poziom 65,86 proc. Oznacza to, że termin przekazania odcinka do użytku wytyczony na maj jest w praktyce niemożliwy do spełnienia. W przypadku pozostałych odcinków — Załuski-Modlin i Modlin-Czosnów — drogowcy wykonali już kolejno 73,43 proc. oraz 82,15 proc. prac.

Droga ekspresowa S7 Płońsk Południe-Załuski. Fot. GDDKiA

Co ciekawe, zgodnie z informacjami, jakie przekazała redakcji TVN24.pl rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska, termin umowny w przypadku pierwszego wymienionego odcinka nie uległ zmianie. Wykonawcę nadal obowiązuje data ustalona na maj 2025 roku. "[...] natomiast dla dwóch kolejnych zadań podpisane zostały aneksy wydłużające czas na ukończenie do sierpnia. W procedowaniu są jednak roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych" - dodała rzeczniczka.

Budowa drogi ekspresowej S7. Jakie prace aktualnie prowadzą drogowcy?

Aktualnie na powstającym 35-fragmencie trasy S7 trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. "Pomimo trwającego okresu zimowego, w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, wykonawcy przystąpili do wykonywania podbudów oraz nawierzchni. Prowadzone są roboty brukarskie. Toczą się roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi" - stwierdziła Tarnowska w wypowiedzi udzielonej TVN24.pl. Oprócz wspomnianych prac drogowcy wzmacniają także konstrukcję nowego mostu nad Wisłą, a także montują ekrany akustyczne.

Warto dodać, że oprócz wspomnianego odcinka, drogowcy prowadzą prace przygotowawcze do przebudowy fragmentu Czosnów-Kiełpin. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy skorzystają z niego w maju 2027 roku. Dodatkowo GDDKiA planuje wybudować odcinek prowadzący od węzła Kiełpin do Trasy Armii Krajowej w Warszawie o długości 13 km. Ze względu na skomplikowanie projektu (m.in. zakłada on budowę dwóch tuneli pod stolicą), odcinek zostanie otwarty w 2032 roku.