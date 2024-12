Ważna zmiana dla osób zdających egzamin na prawo jazdy kategorii B

Kielecki WORD zmienia flotę samochodów egzaminacyjnych. Japońskie Toyoty Yaris zostaną zastąpione przez auta koreańskiej marki Hyundai. Mowa dokładne o modelu i20 - zwrotnym i łatwym w prowadzeniu hatchbacku. Wykorzystywane Toyoty Yaris służyły do realizacji egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B. W większości nie były one wymieniane od 2016 roku. Nowe samochody trafią nie tylko do WORD w Kielcach, ale również do oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kiedy kandydaci nie kierowców mogą spodziewać się świeżych samochodów egzaminacyjnych, na których będą zdobywać uprawnienia do prowadzenia pojazdów? Wiadomo już, że nowoczesne osobówki wyposażone w kamery rejestrujące przebieg egzaminu, pojawią się w kieleckim WORD w pierwszym kwartale 2025 roku. Firma, która wygrała przetarg będzie miała pół roku na dostarczenie wszystkich zamówionych pojazdów.

Zakup 25 nowych samochodów

Jak poinformowało Radio Kielce, WORD na zakup aut planował przeznaczyć 2 mln zł. Do postępowania przetargowego zgłoszono trzy oferty. Najkorzystniejszą przedstawił kielecki Folwark Samochodowy Sp. z o.o., który będzie odpowiedzialny za dostawę 25 aut marki Hyundai. Wartość kontraktu opiewa na 1,9 mln zł, przy czym koszt zakupu jednego samochodu osobowego to 77 tys. zł. Każdy Hyundai i20 będzie wyposażony w benzynowy silnik o pojemności 1.2 litra i mocy 79 KM. Zamówione hatchbacki będą w białym kolorze nadwozia.

Toyoty trafią na sprzedaż

Zbigniew Duda, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach wyjaśnił, że zakup nowych pojazdów był niezbędny w celu unowocześnienie dostępnego taboru. Obecnie kielecki WORD dysponuje 24 egzemplarzami Toyotami Yaris oraz trzema sztukami Hyundaia i20. Wymiana obejmie prawie wszystkie z tych pojazdów. Co stanie się z Toyotami? Te za jakiś czas zostaną wystawione na sprzedaż.