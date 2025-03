Skąd się biorą używane motocykle w Polsce? Zagadka została wyjaśniona

Import jest popularny nie tylko w przypadku samochodów używanych. Polacy chętnie kupują za granicą także motocykle z drugiej ręki. Jak podaje PZPM, tylko w 2024 r. przez naszą granicę przejechało 85 180 jednośladów. To oznacza wzrost aż o 28,3 proc. i daje wynik dwukrotnie wyższy od zbytu nowych pojazdów. Co więcej, motocykle sprowadzone zajęły aż 88 proc. rynku modeli używanych w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo 346 punktów karnych dla motocyklisty za popełnienie 43 wykroczeń

Skąd Polacy sprowadzają motocykle używane?

Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać Clicktrans. To serwis zajmujący się przewożeniem przedmiotów, w tym aut i motocykli. Na 112 131 zleceń związanych z transportem jednośladów zza granicy, które wpłynęły w 2024 r., aż 51,9 proc. dotyczyło Niemiec. 8,4 proc. klientów chciało importować pojazd z Holandii, 8 proc. z Wielkiej Brytanii, 7,3 proc. z Francji, a 5 proc. ze Szwecji. Według danych PZPM Polacy chętnie kupują również używane motocykle we Włoszech czy Belgii.

W tym punkcie ciekawostka. Wiecie, ile kosztuje przywóz używanego jednośladu kupionego za granicą? W 2024 r. średnia wartość takiego zlecenia przyjętego przez Clicktrans wynosiła 898 zł. Najtańszy był import z Austrii. Kosztował 874 zł. Najdroższy z Wielkiej Brytanii. W tym przypadku kierowcy musieli zapłacić 1603 zł.

Jakie motocykle Polacy najchętniej importują?

Dane Clicktrans wskazują, że w 2024 r. Polacy najchętniej kupowali za granicą motocykle marki Honda. Ich udział wśród zleceń realizowanych przez firmę wynosił 18,5 proc. Na miejscu drugim w zestawieniu pojawia się Yamaha. Jej motocykli dotyczyło 18,3 proc. zapytań. Trzecie na liście jest Suzuki. Tu odsetek sięgnął 8,9 proc.

Powyższe dane jasno pokazują, że zainteresowania importowe Polaków mocno zgrywają się z ich gustem na rynku pierwotnym. W 2024 r. najchętniej kupowanymi, nowymi motocyklami w kraju były bowiem modele Hondy i Yamahy.