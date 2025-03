Nowa droga na południu Polski. Uwolni miasto znane z produkcji słynnych autobusów

Zaczęło się od tak wyczekiwanej obwodnicy, dzięki której ruch tranzytowy od strony Krosna przekierowano w Sanoku na drogi krajowe DK28 i DK84 w stronę przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. To był pierwszy etap, który zrealizowano w styczniu 2020 r. Pora na drugą część obwodnicy miasta, by poprawić drogowe połączenie z Przemyślem i przejściami granicznymi w Korczowej i Medyce (kluczowe połączenie państw Unii Europejskiej z Ukrainą).

REKLAMA

Zobacz wideo Odnowiona Mazda CX-60. Tak robi się SUV-a w 2025 r.

Przyszła trasa to zaledwie 3 km bardzo potrzebnego połączenia (2 km nowej drogi i rozbudowa istniejącego odcinka o długości 1 km). To będzie droga jednojezdniowa klasy G (droga główna) i GP (główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu. Na długości 1,8 km przewidziano ekrany akustyczne, by osłonić pobliskie zabudowania. Powstanie m.in. pięć mostów, ronda (na połączeniu z DK834 i DK28) oraz dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu. Jednym z największych wyzwań będzie przeprawa nad linią kolejową i rzeką San (łączna długość obiektu to 290 m).

Obwodnica Sanoka. Drugi etap GDDKiA

Budowa obwodnicy w 39 miesięcy

Drogowcy pochwali się, że wykonano ostatni krok do przedłużenia obwodnicy Sanoka. Do wojewody trafił wniosek o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla drugiego odcinka wyczekiwanej trasy. Gdy powstanie uda się wreszcie poprowadzić ruch dalej od zwartej zabudowy mieszkaniowej Sanoka i jednopoziomowych skrzyżowań. Odetchną nie tylko mieszkańcy (mniejszy ruch i korki), ale także i kierowcy podróżujący tranzytem (zaoszczędzą sporo czasu i paliwa omijając miasto).

Znany jest już wykonawca. W maju 2024 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex. Firma ma 39 miesięcy na realizację kontraktu o wartości ponad 152 mln zł. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2027 r. (o ile nie nastąpi opóźnienie w procesie decyzyjnym albo po rozpoczęciu prac).