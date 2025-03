Wiemy jakie elektryki zaleją świat. Ich ładowanie, zajmie tyle, co tradycyjne tankowanie

BYD poważnie wzięło sobie do serca plan globalnej dominacji. By popisać się swoimi możliwościami, koncern zaprezentował prawdziwie królewskie, przedłużone wersje swoich topowych modeli - sedana Han oraz SUV-a o nazwie Tang. To właśnie one - Tang L oraz oraz Han L - oparte zostały na nowej "super e-platformie". Możliwości pojazdów są wręcz oszałamiające.

Nowe pojazdy od BYD z ultraszybkim ładowaniem. Konkurencja nie będzie mogła zasnąć

Jak informuje agencja Reuters, chińscy inżynierowie opracowali na potrzeby nowej platformy specjalną, aż 1000-voltową instalację. Dzięki niej kierowcy nowych modeli w ciągu zaledwie 5-minutowego ładowania zwiększą zasięg pojazdów o 400 km. Oczywiście tak się stanie, jeżeli skorzystają z potężnych szybkoładowarek "Megawatt Flash Charger" o mocy 1 000 kW.

"Aby całkowicie rozwiązać obawy naszych użytkowników dotyczące ładowania, dążyliśmy do tego, aby czas ładowania pojazdów elektrycznych był tak krótki, jak czas tankowania pojazdów benzynowych" — stwierdził podczas prezentacji transmitowanej na żywo z siedziby firmy w Shenzhen założyciel koncernu Wang Chuanfu. "To pierwszy raz w historii branży, kiedy jednostka megawata została osiągnięta w przypadku mocy ładowania" - dodał szef BYD.

Jak informuje portal CarNewsChina, BYD Han L posiada zaskakująco niewielką baterię o pojemności 83,2 kWh. Odznacza się jednak szaloną wręcz mocą - w wariancie AWD wynosi ona nawet 1101 KM. W przypadku Tang L akumulator ma pojemność 100,5 kWh, a więc mniejszą niż standardowa bateria montowana w tym modelu, czyli 108,8 kWh. Może to więc tłumaczyć, dlaczego producent postawił na tak wydajny system ładowania. Z drugiej strony rodzą się poważne obawy o żywotność całego układu, a przede wszystkim akumulatorów, które często ładowane wspomnianymi ładowarkami szybko dotarłyby do kresu swego żywota...

Jak prezentują się ceny? W przypadku sedana Han L mowa o kwocie 270 tys. juanów (ok. 143 tys. zł), natomiast Tang L wyceniony został na 280 tys. juanów (ok. 148 tys. zł). Jeżeli producent zechciałby oferować je także w Europie, po doliczeniu podatków, karnego cła (w przypadku BYD ustalono je na poziomie 17 proc., które doliczane jest do standardowej 10-proc. stawki), a przede wszystkim marży, ceny mogłaby przekroczyć poziom 370 tys. zł. Gwoli ścisłości, sugerowana przez producenta cena podstawowej wersji SUV-a Tang wynosi w Polsce 320 tys. zł.

Szybkoładowarki od BYD

Co się tyczy szybkoładowarek "Megawatt Flash Charger" BYD planuje wkrótce budowę całej ich sieci. Na początek w Chinach powstać ma ok. 4 tys. punktów ładowania. Firma nie określiła jednak ram czasowych ani kwoty, jaką zainwestuje w budowę takich obiektów. Do tej pory właściciele pojazdów BYD w dużej mierze musieli polegać na stacjach ładowania innych producentów samochodów lub publicznych słupach ładowania.