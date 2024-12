Czy samochody elektryczne są przyszłością? Wiele mówi się o tym, że za kilkanaście lat po ulicach będą jeździć głównie elektryki. Okazuje się jednak, że taki samochód wiąże się z ogromnymi wydatkami nie tylko podczas samego zakupu. Właściciel Tesli zobaczył komunikat o wymianie baterii w pojeździe i zgłosił się do autoryzowanego serwisu, gdzie okazało się, że czeka go niemały wydatek.

Zobacz wideo 32-latek za kierownicą Tesli pędził 200 km/h na DK-86. Ukarała go tyska policja

Ile kosztuje wymiana baterii w Tesli? Tanio nie jest

Elektryków jest w Polsce coraz więcej. Według danych Licznika Elektromobilności na koniec września 2024 roku w naszym kraju jeździło 128 914 elektrycznych samochodów osobowych. Rośnie też liczba punktów ładowania, bo we wrześniu było już 4400 ogólnodostępnych stacji. Rynek się rozwija, a producenci samochodów zachęcają do przejścia z silników benzynowych na elektryczne.

Wiele osób ma jednak obawy dotyczące żywotności baterii i kosztów wymiany. I jak się okazuje, po części obiekcje te są uzasadnione. Autor facebookowego profilu Moja Tesla ujawnił, ile kosztuje wymiana baterii w 10-letnim samochodzie. Na załączonym screenie widać kwotę 206 tys. zł i chociaż ostateczna cena nie jest aż tak wysoka, i tak robi wrażenie.

Ponad 80 tys. zł za nową baterię. To dużo, czy mało?

Na sumę 206 tys. zł składają się dwie oferty do wyboru: bateria o pojemności 85 kWh za 78 975,61 zł lub bateria o pojemności 90 kWh za 86 349,59 zł. Do tego należy doliczyć koszty wymiany płynów i robociznę. I, mimo że ostateczna kwota będzie niższa, niż wspomniane 206 tys., jest to wydatek, na jaki mało kto może sobie pozwolić, bo za cenę samej baterii można kupić porządny samochód z silnikiem spalinowym. Pod postem w sekcji komentarzy zawrzało.

Chciałeś być eko, to bądź.

A nie prościej kupić nową Teslę?

A co jest nie tak? Czego oczekiwałeś?

