Właściciele aut tej marki mają powód do świętowania. Wreszcie traktuje poważnie Polskę

Superchargery to ładowarki budowane i stawiane przez Teslę. Charakteryzują się wysoką mocą. Ta wynosi od 120 do 250 kW. W efekcie urządzenia pozwalają na naładowanie baterii pojazdu elektrycznego do 80 proc. pojemności w ciągu zaledwie 20 do 30 minut.

Sieć Superchargerów w Polsce wkrótce... "rozkwitnie". Tak mówi Tesla

Sieć Superchargerów z roku na rok się poszerza. Dziś na całym świecie Tesla ma ponad 60 tys. ładowarek. Ile z nich stoi w Polsce? Tu niestety dobrych informacji nie mamy. Oficjalna mapa marki wskazuje na to, że w naszym kraju stoi zaledwie 12 Superchargerów. To ma się jednak niedługo zmienić. Przynajmniej taką deklarację można było przeczytać na jednym z profili w serwisie X. Napisał ją Max de Zegher, czyli człowiek, który odpowiada za rozwój sieci stacji ładowania Tesli.

Deklaracja odważnie mówi o "rozkwicie" Syperchargerów w Polsce. Dodaje też, że aktualnie "zespół się tym zajmuje". Najciekawsze jest jednak to, że słowa te wcale nie muszą być opowieścią formowaną na wyrost. I wyraźnie widać to po teslowej mapie.

Gdzie Tesla w Polsce planuje nowe Superchargery?

Na mapie ładowarek Tesli Superchargery to czerwone punkty z piorunem. Obok nich pojawiają się takie same znaczniki, tylko szare. Co oznaczają? Po naciśnięciu na nie można przeczytać, że to Superchargery w fazie rozwoju. Punkty, w których wkrótce stanie ładowarka. I jest ich na mapie co najmniej 12.

Mapa obecnych i nowych Superchargerow Tesli w Polsce Fot. screen Tesla.com

Oczywiście przy każdej z planowanych stacji pojawia się informacja mówiąca o tym, że "dokładna lokalizacja może ulec zmianie, a harmonogram jest aktualizowany co miesiąc". Gdzie jednak w przyszłości być może kierowcom uda się spotkać Superchargery? Oto lista:

Rumia,

Koszalin,

Piła,

Poznań,

Boczów,

Stryków,

Wrocław,

Legnica,

Gliwice,

Trzebownisko Ostoya,

Załuski,

Odolion.

Gdzie dziś można znaleźć Superchargery w Polsce? Punkty są zlokalizowane m.in. w Ciechocinku przy A1, Lućmierzu pod Łodzią przy A2, Radomiu przy S7, Lublinie przy S19, Rzeszowie przy A4, Kostomłotach pod Wrocławiem przy A4, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Szczecinie czy Katowicach (aż dwa!).