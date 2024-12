Gdańsk ma lepszy pomysł od Krakowa. Zamiast metra wybuduje coś zupełnie innego

Warszawa planuje trzecią linię metra. Kraków chce wystartować z pierwszą. Co na to Gdańsk? A Gdańsk na to niemożliwe. Nad morzem nie chcą jeździć pociągiem pod ziemią. Oni chcą postawić na kolej, ale naziemną. Właśnie dlatego stolica Trójmiasta ma zamiar zainwestować w Pomorską Kolej Metropolitalną.

Przedłużą Kolej Metropolitalną w kierunku Orunia i Lipców

Historia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej brzmi naprawdę ciekawie. Na odcinku między Wrzeszczem a Kiełpinkiem pojechała śladem torów, które funkcjonowały między 1914 a 1945 r. Dalej została poprowadzona w kierunku portu lotniczego. PKM w tym kształcie została oddana do użytkowania w 2015 r. Jej przejezdność odbiła się szerokim echem. Blisko 19-kilometrowa linia kolejowa nr 248 była pierwszą, która została wybudowana w Polsce od ponad 40 lat. Dziś pojawił się plan jej rozbudowy o nitkę PKM Południe.

Jak informują nasi koledzy z Wyborczej, teraz "urząd marszałkowski wraz z miastem Gdańsk wydłuża linię kolei aglomeracyjnej z centrum Gdańska w głąb zamieszkałych przez ponad 100 tys. mieszkańców południowych dzielnic miasta". Na razie podpisana została umowa na zaprojektowanie nowej trasy kolejowej. Za 44 mln zł firma w ciągu 36 miesięcy przygotuje pełną dokumentację projektową i uzyska decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia.

Budowa PKM Południe będzie wymagająca. Koszt to 2 mld zł

Przedłużenie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i stworzenie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe od Gdańska Śródmieścia do Kowal ma prosty cel. Chodzi o zwiększenie dostępności szybkiej komunikacji miejskiej. W ten sposób miast chce zredukować natężenie ruchu drogowego na ulicach. I co ważne, PKM w nowym kształcie ułatwi nie tylko życie mieszkańców. Ona jest "wycelowana" także w turystów, którzy w sezonie letnim tłumnie przybywają do Gdańska.

Niestety prace nad 7-kilometrowym fragmentem nie będą proste. W większości będzie on poprowadzony estakadami, w głębokich wykopach lub tunelach. To sprawia, że szacowany koszt budowy całej PKP Południe to około 2 mld zł. To tylko o jedną trzecią mniej, niż pierwsza linia metra w Krakowie. Według harmonogramu linia ma być gotowa do końca 2029 roku.

Przebieg PKM Południe. Fot. mat. prasowe

W ramach PKM Południe powstaną nie tylko tory. W planach dwa węzły

Inwestycja przewiduje jednak nie tylko budowę torów. W jej planie są także dwa przedsięwzięcia drogowe. Mowa o:

budowie bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską.

budowie II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale.

To historyczny i epokowy projekt nie tylko dla Gdańska, ale także dla Obszaru Metropolitalnego. Dodatkowo, w ramach tej umowy podpiszemy także umowę na projektowanie Nowej Świętokrzyskiej etap II. Będzie ona wiodła od Niepołomickiej aż do granicy z Kowalami. Wszystkie te projekty są przygotowywane wspólnie tak, aby uniknąć kolizji i połączyć te inwestycje, zarówno drogowe jak i kolejowe – powiedziała podczas konferencji omawiającej podpisanie umowy z biurem projektowym Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska.