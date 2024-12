Choć niegdyś w policji używano samochodów tej samej marki, a nawet modelu, dziś po standaryzacji nie został nawet ślad. Obecnie funkcjonariusze w nieoznakowanych radiowozach poruszają się w naprawdę różnych pojazdach, przez co niekiedy naprawdę trudno ich rozpoznać. Ale nie jest to niemożliwe. O czym warto wiedzieć?

REKLAMA

Zobacz wideo 16-latek jechał motocyklem bez uprawnień. Nie zatrzymał się do kontroli

Czym zajmuje się grupa Speed? Funkcjonuje od 5 lat

Grupa Speed powstała w 2019 roku. Jej głównym zadaniem jest reakcja na agresywne oraz niebezpieczne zachowania na drodze, z czego przede wszystkim mowa o przekraczaniu prędkości. Może pochwalić się naprawdę olbrzymią skutecznością. Ponieważ poruszają się nieoznakowanymi radiowozami, kierujący często nie zdają sobie sprawy z ich obecności. Gdy na drodze nie ma typowego patrolu, fotoradaru czy kamer, czują się "bezpiecznie" i chętniej dociskają pedał gazu.

W takiej sytuacji wystarczy chwila, by za nimi rozbłysnęły charakterystyczne, niebieskie światła, o których nie mieli pojęcia. Po drugie, pojazdy, którymi porusza się specgrupa, są naprawdę szybkie. Jak informuje torun.wyborcza.pl tylko w kujawsko-pomorskim w 2023 roku policjanci specgrupy wystawili ponad 38 tysięcy mandatów. Wedle statystyk jedna jednostka wystawia ich ok. 7,5 tysiąca rocznie. A tych jest kilka. Liczby robią wrażenie.

Zobacz też: Ile motocykli przybyło w Polsce w najsmutniejszym miesiącu roku? Trudno w to uwierzyć

Jakie radiowozy ma grupa Speed? Już nie tylko BMW

Początkowo zorientowanie się, że obok nas jedzie grupa Speed, nie należało do najtrudniejszych. Wszystko ze względu na fakt, iż funkcjonariusze poruszali się głównie samochodami BMW. Obecnie sytuacja wygląda inaczej, gdyż w policyjnej flocie znalazły się też takie pojazdy jak:

Skoda Superb,

Kia Stinger,

Cupra Formentor,

Cupra Leon,

Renault Megane RS.

Mowa więc o potężnych i naprawdę szybkich pojazdach, przed którymi ucieczka jest po prostu daremna. Co zrobić, by ich nie spotkać? Oczywiście najbardziej oczywistą, bezpieczną i wręcz pożądaną metodą jest... jazda zgodnie z przepisami. Przy okazji zmniejszysz ryzyko wypadku oraz narażania siebie i innych na bezpieczeństwo. Co jeszcze?

Jak rozpoznać grupę Speed? Jak rozpoznać grupę Speed? Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Jak rozpoznać grupę Speed? Na to zwróć uwagę

Wystarczy nieco spostrzegawczości, by rozpoznać samochody grupy Speed. Na co zwrócić szczególną uwagę, kiedy już wiemy, jakimi pojazdami się poruszają? Przede wszystkim przyjrzyj się tylnej szybie. Jeśli zobaczysz za nią zgaszony, czarny ekran, na pewno masz do czynienia z jednostką. W razie pościgu pojawi się na nim napis "stój, policja". Ponadto nad deską rozdzielczą za przednią szybą będzie kamera, a niekiedy również można zaobserwować niebieskie światła błyskowe na grillu.

Kolejnym znakiem rozpoznawczym jest fakt, że za kierownicą pojazdu grupy Speed prawie zawsze będzie siedział funkcjonariusz w mundurze, zaś jego czapkę zauważysz na górnej konsoli. Inaczej poza terenem zabudowanym policjant nie mógłby zatrzymać łamiącego przepisy kierowcy. Ostatnim szczegółem jest zachowanie potencjalnego funkcjonariusza. By zmierzyć prędkość pojazdu jadącego przed nim, konieczne jest wręcz przylepienie się do niego i utrzymywanie stałego odstępu. Oczywiście nie zapomnij, by rozpoznawanie grupy Speed traktować jako ciekawostkę, a nie sposób na uniknięcie mandatu. Bezpieczna i dostosowana zarówno do przepisów, jak i warunków panujących na drodze, jazda, a nie chęć uniknięcia mandatu, powinny być dla ciebie priorytetem. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.