300 mandatów dziennie. Mamy nowego rekordzistę wśród fotoradarów

Fotoradar z warszawskich Alej Jerozolimskich to nowy rekordzista, jak nieoficjalnie ustalił jeden z dziennikarzy radia Zet. Urządzenie w zaledwie miesiąc od uruchomienia wystawiło już ok. 9 tys. mandatów. Dla porównania w kraju jest wiele fotoradarów, które tylu kierowców łapią w rok. W tym przypadku nie tylko chodzi o miejsce - powiedzmy sobie szczerze, droga dwupasmowa o dużym natężeniu ruchu i ograniczenie do 50 km/h to murowana skuteczność. Jednak za skutecznością nowego urządzenia stoją jeszcze dwa aspekty.

REKLAMA

Zobacz wideo

Po pierwsze to nowy typ fotoradaru, jaki dotąd nie był widywany na polskich drogach. Jest na tyle różny i zdecydowanie gorzej widoczny z daleka, że wielu kierowców, mimo licznych informacji o jego uruchomieniu, nadal łapię się w jego sidła. Po drugie, nowe urządzenie - niemiecki fotoradar TraffiStar SR390 jest przedstawicielem nowych superfotoradarów, które jednocześnie monitorują kilka pasów ruchu i robią wyraźnie zdjęcia w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych. To wszystko sprawi, że mimo miesiąca funkcjonowania, nadal fotoradar na Alejach Jerozolimskich robi jedno zdjęcie średnio co 5 minut!

Możliwości nowego fotoradaru TraffiStar SR390

Zapracowana żółta skrzynka to urządzenie TraffiStar SR390 niemieckiej firmy Jenoptik. Sprzęt nie przypomina typowego fotoradaru, ponieważ ma czarny front, który nie rzuca się tak mocno w oczy. Niewielka waga wynoszącą 7,5 kg sprawia, że urządzenie to może być montowane w trudniej dostępnych miejscach. W warszawskich Al. Jerozolimskich fotoradar został przytwierdzony do szarego słupa.

Sprzęt gwarantuje wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Aparatura dokonuje pomiarów prędkości kilku pojazdów na wszystkich pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, takie jak prędkość, zajęty pas ruchu, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.

Gdzie jeszcze pojawią się nowe superfotoradary?

Według nieoficjalnych informacji, Inspekcja Transportu Drogowego planuje montaż kilkudziesięciu urządzeń tego typu w całej Polsce w ciągu najbliższego roku. Priorytetem są miejsca, gdzie dochodzi do największej liczby wykroczeń i wypadków. Na liście nowych lokalizacji znajdują się:

Wylotówki z dużych miast – Miejsca o dużym natężeniu ruchu, takie jak:

Trasa S8 w kierunku Łodzi.

Wylot z Krakowa w stronę Zakopanego (Zakopianka).

Droga krajowa nr 7 (tzw. Gierkówka) w okolicach Radomia.

Obszary z ograniczeniami prędkości - Odcinki dróg ekspresowych i krajowych, gdzie obowiązują limity prędkości, takie jak:

Droga S6 w Trójmieście.

Trasa DK88 w Bytomiu.

Miejsca o dużej liczbie pasów ruchu - Tam, gdzie dotychczasowe urządzenia miały problem z rejestracją wykroczeń na wielu pasach, na przykład: