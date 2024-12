Austriacka fabryka motocykli zatrzymuje produkcję. Pracownicy nie dostaną wypłat na święta

KTM jest marką doskonale znaną w świecie jednośladów. Austriacka firma powstała w 1934 roku i początkowo działała jako przedsiębiorstwo zajmujące się naprawami mechanicznymi. W 1937 r. firma zajęła się sprzedażą motocykli DKW i samochodów marki Opel. Budową motocykli KTM zaczął zajmować się od 1951 roku. Wydawać by się mogło, że przedsiębiorstwo istniejące od dziewięćdziesięciu lat jest w doskonałej kondycji i ma ugruntowaną pozycję na rynku, jednak rzeczywistość okazuje się bardzo brutalna.

Fatalna sytuacja finansowa

Austriacki producent stracił płynność finansową i złożył wniosek o restrukturyzację. Podobno w kasie firmy brakuje co najmniej kilkuset mln dolarów. Firma w ostatnim czasie cierpiała na nadprodukcję. Gotowe motocykle zalegają w magazynach i czekają na sprzedaż. W piątek 13 grudnia zdecydowano o wstrzymaniu produkcji.

Nie będzie pieniędzy na święta

Do wiadomości podano informacje, że pracownicy KTM nie dostaną wynagrodzenia. Izba Pracy Górnej Austrii poinformowała, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom zaległe pensje nie zostaną wypłacone. Co więcej, nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do pracowników. Firma jest dłużna zatrudnionym listopadowe pensje oraz bonusy świąteczne. Poszkodowani pracownicy mają otrzymać pieniądze pochodzące z funduszu utworzonego po ogłoszeniu niewypłacalności.

Wznowienie produkcji w marcu

Restrukturyzacja firmy ma zatrzymać spiralę zadłużenia i doprowadzić do porozumienia z wierzycielami, a jednocześnie stworzyć sensowny plan na przyszłość. Dyrektor generalny KTM Austria, Chris Schipper powiedział, że produkcja motocykli ma zostać przywrócona w fabryce w Austrii na początku marca 2025 roku.