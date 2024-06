Samochody elektryczne już od kilkunastu lat budzą ogromne emocje nie tylko w Polsce, ale również i za granicą. Podczas gdy jeszcze niedawno mało kto podejrzewał, że zyskają na popularności i staną się powszechne, rzeczywistość pokazała, że jest to możliwe. To właśnie o elektryki w odniesieniu do klimatu zapytaliśmy w jednej z naszych sond.

Czy samochody elektryczne są naprawdę ekologiczne? Wyniki sondy pokazały, co myślą Polacy

Spytaliśmy, czy uważacie, że elektryfikacja transportu jest dobrym sposobem na walkę ze zmianą klimatu. Wyniki na dzień 07.06.2024 r. prezentują się następująco.

Jak się okazuje, Przeważająca liczba osób, bo aż 69% uważa, że zdecydowanie nie. 21% osób sądzi zaś, że raczej nie. Zaledwie 82 osoby uważają, że to zdecydowanie dobry sposób, a 108, że raczej jest to dobry sposób. Co może wpływać na takie myślenie? Weźmy pod uwagę choćby produkcję baterii do pojazdów elektrycznych.

Dlaczego samochody elektryczne są nieekologiczne? Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać problem

Choć samochody elektryczne od lat są reklamowane jako przyjazne środowisku, z czasem coraz więcej osób zaczęło zauważać, że sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje. Co prawda nie emitują spalin, jednak należy mieć na uwadze to, czego wymaga produkcja baterii do takiego pojazdu.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że zachodzi potrzeba użycia wielu surowców różnego rodzaju (kobalt, lit, nikiel itd.), a samo ich wydobycie może być szkodliwe dla środowiska, na przykład poprzez zanieczyszczanie wód i powietrza. Produkcja baterii tworzy też dużo większy ślad węglowy, niż dzieje się to w przypadku produkcji samochodów spalinowych. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.