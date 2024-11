Czy Elon Musk kupił sobie Ford Motor Company? Wyjaśniamy

Elon Musk jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Jego majątek w listopadzie jest wyceniany na 314 mld dolarów. A to oznacza, że amerykański miliarder może sobie pozwolić na naprawdę duże zakupy. Taką ilością gotówki spokojnie mógłby zasypać polską dziurę budżetową w 2024 r. I to... kilkukrotnie. Przy takim majątku mógłby sobie zatem bez większego problemu pozwolić na zakup innego producenta samochodów.

Czy Musk rzeczywiście kupił Forda? Marka dementuje

W sieci pojawiła się informacja, w której głos Elon Musk dogadał kwestię zakupu firmy Ford Motor Company. Firmy, która świetnie radzi sobie ze sprzedażą samochodów zarówno w Europie, jak i za oceanem. Dowodem na poparcie tych plotek stało się zdjęcie Muska ściskającego dłoń Jima Farley`a – CEO Forda. Taka transakcja byłaby prawdziwą bombą na rynku motoryzacyjnym. Na ile jednak informacje o niej są prawdziwe? W obecnej rzeczywistości to zasadnicze pytanie.

Wartość marki Ford Motor Company jest wyceniana na kwotę ponad 164 mld dolarów. Przy stanie posiadania Muska teoretycznie transakcja zatem mogłaby stać się możliwa. Redakcja serwisu GMAuthority postanowiła zatem zapytać o nią u źródła. I odpowiedź biura prasowego Forda była krótka. Taka wiadomość to typowy fake news. Ford nie jest na sprzedaż. Nie są prowadzone żadne rozmowy w sprawie zbycia marki.

Uważajcie na sztuczną inteligencję i... Muska

Historia dotycząca sprzedaży Forda została zmyślona. Co jednak ze zdjęciem Muska i Farley`a? To również niestety nie jest prawdziwe. Fotografia to sprawka sztucznej inteligencji. To ona na jednym obrazku zestawiła te dwie osoby. Opowiastka mówiąca o zakupie Forda przez Muska prowadzi do dwóch wniosków. Bo warto zwrócić uwagę na fakt, że: