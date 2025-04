Tajemnicza zmiana w najnowszym Android Auto. Czy Google szykuje niespodziankę?

Oto jest. Android Auto dość szybko debiutuje w wersji 14.0. Po odmianie beta (pierwsze testy zaczęły się w połowie marca 2025 r.) Google wprowadza wersję przygotowaną do szerszego udostępniania. A to oznacza, że coraz więcej użytkowników może już aktualizować aplikację bez potrzeby ściągania osobnego pliku apk czy zapisywania się do grona testerów wczesnych wersji oprogramowania.

Mimo zapowiedzi Android Auto w seryjnej wersji jeszcze nie wprowadza dość rewolucyjnych zmian. Stąd zabrakło funkcji osobnego sterowania różnymi funkcjami samochodu (m.in. ogrzewanie szyby i lusterek oraz kontrola wentylacji i klimatyzacji w aucie). Na te zapewne jeszcze długo poczekamy, gdyż odpowiednia aktualizacja wymagana jest także po stronie producenta samochodu. W praktyce oznacza to tyle, że jedyne w najnowszych modelach aut, będzie można wprowadzić dodatkowe sterowanie poprzez Android Auto. Szybciej doczekamy uruchomienia asystenta bazującego na sztucznej inteligencji, którego praca jest niezależna od samochodu, z którego korzystasz.

Dopiero wkracza Android Auto 14.0 a już szykują 14.1

W chwili, gdy Android Auto 14.0 trafia do szerszej dystrybucji Amerykanie już pracują nad odmianą 14.1. A z tą wiąże się dość zaskakująca niespodzianka. Okazało się, że programiści wprowadzili kilka zmian. To od Android 14.1 zacznie się udostępnianie wybranych gier z telefonu i wyświetlanie na ekranie w konsoli samochodu. Na tym nie koniec.

Specjaliści z serwisu 9to5google informują o dodaniu ikony Google na pasku skrótów w Android Auto. Według pierwszych doniesień Google pracuje nad nową aplikacją do przekazywania wiadomości w trakcie jazdy. Niewykluczone, że będzie to alternatywa np. dla popularnego WhatsApp i innych podobnych programów. Być może to kolejny etap przygotowań do wdrożenia sztucznej inteligencji Gemini, która pomoże kierowcy w prowadzeniu konwersacji tekstowej podczas prowadzenia samochodu.