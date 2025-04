Nie będzie już pouczeń? Nowe przepisy zobligują policjantów do wystawiania mandatów

Już wkrótce w życie wejdą nowe przepisy, które w opinii rządzących wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotnymi nowościami będzie wprowadzenie wykroczeń dot. nielegalnych wyścigów oraz driftu, a także wcielenie do kodeksu karnego przestępstwa zabójstwa drogowego, a więc wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doprowadziła brawura i lekkomyślność kierowcy (m.in. rażące przekroczenie prędkości, niezastosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia itd.). To nie jedyna zmiana.

REKLAMA

Zobacz wideo

Policja nie będzie już tak wyrozumiała. Statystyka mandatów pójdzie w górę

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach nowelizacji przepisów chce ograniczyć policji jak również inspekcji transportu drogowego możliwość wystawiania pouczeń, o czym traktuje art. 41 kodeksu wykroczeń.

W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Resort chce, by stróże prawa nie mogli stosować go w przypadku najcięższych wykroczeń, a więc m.in. tych, które objęte są zasadą recydywy (jeżeli kierowca popełni je ponownie w ciągu dwóch lat, podstawowa kara ulega podwojeniu). Mowa o przekroczeniu prędkości o ponad 30 km/h, nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych, prowadzeniu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, jeździe bez uprawnień, czy też niestosowaniu się do wskazań sygnalizacji świetlnej i objeżdżaniu zapór na przejazdach kolejowych. W takich przypadkach służby mają być zobligowane do wystawiania mandatów lub też przekazywania spraw do sądów.

"Skuteczne oddziaływanie wobec sprawców tych wykroczeń wymaga konsekwentnego działania organów państwa, w tym w szczególności rejestrowania prawomocnych rozstrzygnięć sądów o ukaraniu. Stosowanie środków oddziaływania wychowawczego w stosunku do tych sprawców nie nakłada obowiązku rejestracji tych pierwszych, w związku z czym wymiar sprawiedliwości nie ma wiedzy o ich zastosowaniu, a to w istotny sposób ogranicza skuteczność oddziaływania na sprawców rzeczonych wykroczeń" - stwierdza Czesław Mroczek, podsekretarz stanu w MSWiA, cytowany przez redakcję Rzeczpospolitej.

Bezwzględna kara za drogowe wybryki. Drift i wyścigi bez taryfy ulgowej

Wspominane na początku nowe wykroczenia, które już wkrótce zostaną wpisane do kodeksu, a więc drift, jak również drift, który doprowadził do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uczestnictwo w nielegalnym wyścigu, też nie będą podlegały art. 41 kodeksu wykroczeń. Zdaniem MSWiA czyny te cechuje znaczna szkodliwość społeczna, przez co niedopuszczalne byłoby stosowanie w ich przypadku pouczeń. Resort chce, by kierowcy je popełniający byli bezwzględnie karani mandatami.