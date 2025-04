Radny ma pomysł, jak zmniejszyć korki. Ostrzegamy, że jest dość kontrowersyjny

Na ul. Włocławskiej w Kole droga miejska przecina się z torowiskiem kolejowym. Dlatego, w tym miejscu został wyznaczony przejazd kolejowy. Jako że poprowadzony jest przez miasto, PKP PLK postanowiło wyposażyć go w sygnalizację świetlną i rogatki. Dzięki temu ruch na drodze był zamykany w czasie przejazdu pociągu. To ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa pokonywania skrzyżowania drogowo-kolejowego.

Znak "STOP" sprzed torów w Kole zniknie? Tego chce radny województwa

W tym momencie wszystko wydaje się jasne. Tyle że drogowcy postanowili "stuningować" przejazd. Poza rogatkami ustawili przed nim również znak B-20 "STOP". W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że każdy kierujący przed pokonaniem przejazdu z otwartymi szlabanami, musi się zatrzymać i rozejrzeć. Tak, aby mieć 200 proc. pewności, że właśnie nie nadjeżdża pociąg, a brak opuszczonych rogatek to jedynie wynik awarii.

Sytuacja na pierwszy rzut oka oznacza poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, zwłaszcza że od lat na przejazdach kolejowych w Polsce zdarzają się niebezpieczne i tragiczne wypadku. Większość z nich jest wynikiem błędów kierowców. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Kole powinna być zatem korzystna. Zdaniem radnego województwa wielkopolskiego Grzegorza Fiałkowskiego nie jest. Lokalny polityk Prawa i Sprawiedliwości uważa, że znak drogowy powinien zniknąć. O sprawie donosi serwis e-kolo.pl.

Czemu radny nie chce znaku B-20 przed przejazdem w Kole?

Pan Grzegorz złożył w tej sprawie interpelację. Wnosi w niej o usunięcie znaku B-20 sprzed przejazdu kolejowego. Jak motywuje swój wniosek? Powołuje się przede wszystkim na trzy argumenty. Wskazuje, że:

"K onieczność zatrzymania pojazdu przy w pełni sprawnej sygnalizacji i rogatkach powoduje niepotrzebne opóźnienia w ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu ".

". W Polsce nie ma praktyki, aby przy przejazdach wyposażonych w rogatki, stawiać również znak "STOP". I jest to tok myślenia prawidłowy. Sprawia bowiem, że " kierowcy polegają na działaniu systemu ostrzegawczego, co nie tylko usprawnia ruch, ale też redukuje liczbę zbędnych bodźców ".

". "W rejonie przejazdu nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Ma to zapewnić kierowcom wystarczający czas na reakcję w sytuacjach awaryjnych oraz utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa przy pokonywaniu torów."

Interpelacja trafiła do marszałka województwa wielkopolskiego. Teraz od jego decyzji zależy, czy znak "stop" zniknie sprzed przejazdu, czy nie. Wniosek wydaje się jednak dobrze umotywowany. Są zatem realne szanse na to, że marszałek przychyli się do usunięcia dodatkowego oznakowania. Tylko czy to nie obniży poziomu bezpieczeństwa w tym miejscu? Czas pokaże, ale eksperymentu dotyczące organizacji ruchu drogowego mogą mieć poważne skutki. Dlatego powinni się nimi zajmować specjaliści od BRD, a nie politycy.