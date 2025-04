Polska branża motoryzacyjna też zapłaci cła Trumpowi. Jak to możliwe? A tak

Donald Trump właśnie ogłosił cła na samochody importowane do USA z Europy o wysokości 25 proc. ich wartości. Na sytuacji stracą europejskie marki. W jakim stopniu ta sytuacja będzie dotyczyć Polski? Jeśli chodzi o sprzedaż nowych pojazdów, wpływ na naszą sytuację będzie niewielki. W Polsce nie produkuje się samochodów, które trafiają na rynek amerykański. Według nieoficjalnych informacji koncern Stellantis rozważa wprowadzenie do sprzedaży w USA miejskich SUV-ów wytwarzanych w tyskiej fabryce, ale póki co żaden z nich nie jest dostępny za oceanem. Chodzi o Jeepa Avengera, który jest dostępny na amerykańskim rynku, oraz Alfę Romeo Junior. Nawet jeśli tak się stanie, to krótka lista modeli, która jednak wcale nie wyczerpuje tematu.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany otrzymał mandat 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne

Czy amerykańskie cła odbiją się na polskiej branży motoryzacyjnej?

Fakt, że Polska nie eksportuje aut za ocean, stanowi tę dobrą połowę informacji. Jak mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w rozmowie z PAP, "zgrubne szacunki mówią, że 300 do 350 mln euro wartości naszego eksportu stanowią elementy, które trafiają do samochodów produkowanych w krajach ościennych, które są wysyłane na rynek amerykański." Nie ulega zatem wątpliwościom, że wprowadzenie ceł na samochody importowane do USA pośrednio odczuje również polski przemysł.

Jakie konkretnie skutki może to oznaczać? Dużo zależy od efektu skali. Jak zaznacza Jakub Faryś, jeżeli polska firma produkuje głównie komponenty do pojazdów trafiających do USA i eksport tych aut drastycznie spadnie, znalezienie alternatywnego odbiorcy z dnia na dzień może być trudne. Taka sytuacja będzie zatem oznaczała zwolnienia. W dużym mieście pracownicy znajdą nowe miejsca pracy. W małej miejscowości redukcja etatów stworzy jednak zasadniczy problem społeczny.

Amerykańskie cła to kolejny cios w europejskie marki

Cła w USA i ewentualny spadek sprzedaży pojazdów na tamtejszym rynku to z pewnością zjawiska, które będą odczuwalne dla europejskich producentów. W końcu każdego roku wysyłają oni za ocean blisko 900 tys. pojazdów. Czy redukcja tej liczby może zadać im śmiertelny cios? To akurat wątpliwe. "Cała roczna produkcja w Unii Europejskiej wynosi 12-13 mln samochodów, więc zmniejszenie eksportu nie spowoduje kataklizmu, ale biorąc pod uwagę obecną kondycję branży, będzie to jednak odczuwalne" – powiedział redakcji PAP Jakub Faryś z PZPM.

Amerykańskie cła są kolejnym ciosem wymierzonym w europejską branżę. Branżę, dla której ostatnie lata oznaczały kolejne wyzwania. Najpierw było przejście w kierunku ekologii, pandemia i późniejszy kryzys z półprzewodnikami. Później wojna w Ukrainie, szalejące ceny surowców, aż wreszcie nadszedł czas silnej presji ze strony chińskich graczy. Taka sytuacja mocno nadwyrężyła kondycję finansową wielu marek europejskich.

Nowe cła w USA to droższe auta także w Europie?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w wyniku działania ceł, zdrożeją nie tylko samochody europejskie sprzedawane za oceanem. Wzrost cen może dotyczyć także samochodów europejskich sprzedawanych na Starym Kontynencie. Będzie to wynikiem działania dwóch czynników. Jakub Faryś z PZPM wspomina bowiem o tym, że: