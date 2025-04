Rzecznik stanął w obronie kierowców i "punktuje" nowe przepisy rządu

W piśmie do wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy zastępca RPO Stanisław Trociuk wskazuje, że propozycje zmian przepisów budzą uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych standardów tworzenia prawa karnego materialnego oraz procesowego, i z tego też względu powinny być przedmiotem pogłębionej analizy. W szczegółowej opinii RPO przedstawia uwagi do niektórych zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zastępca RPO ma uwagi co do nowelizowanych przepisów. Są niezgodności z konstytucją

Wątpliwości rzecznika co do zgodności z Konstytucją RP budzą projektowane zmiany przepisów w zakresie obligatoryjnego orzekania przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz przepadku na rzecz skarbu państwa pojazdu prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. Co więcej, uwagi dotyczą też dopiero projektowanych prawnych artykułów, które odnoszą się do "nielegalnego wyścigu samochodowego". W ich przypadku wątpliwości wzbudziły niejasne definicje, użyte terminy oraz zawężenie definicji owego wyścigu wyłącznie do samochodów.

Pozostałe uwagi do propozycji zmian w kodeksie karnym mają charakter redakcyjny. Rzecznik zauważa, że należałoby m.in. stworzyć osobny artykuł dla zawartego w nowelizacji nowego typu przestępstwa. Dotyczy on prowadzenia samochodu poza ramami nielegalnego wyścigu, ale w "sposób brawurowy, rażąco naruszający przepisy o bezpieczeństwie ruchu drogowego".

Rzecznik krytykuje prawodawców ze względu na brak uwzględnienia w nowych przepisach wysuwanego już w przeszłości postulatu zmiany art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń, a więc obowiązku wskazania przez właściciela pojazdu, kto kierował nim w trakcie popełnienia wykroczenia. Zdaniem RPO brak możliwości skorzystania przez właściciela pojazdu z prawa do milczenia narusza konstytucyjne prawo do obrony. Resort sprawiedliwości zamierza jednak skonsultować tę kwestię z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego, co ma pozwolić na wypracowanie optymalnego rozwiązania.

Uwagi do zmian w Kodeksie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia

Rzecznik ma wątpliwości również co do przepisów dotyczących tymczasowego zajęcia pojazdu prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa (art. 295 par. 1a k.p.k.). Problemy dotyczą kwestii związanych z kosztem utrzymania takiego pojazdu, który został zabezpieczonego na czas postępowania (aktualnie ponosi go sam właściciel). RPO przytacza bogate orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, wskazując przy tym, że przepisy dotyczące tymczasowego zajęcia mienia ruchomego (art. 295 k.p.k.) oraz podstaw zabezpieczenia (art. 291 k.p.k.) nie uwzględniają standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

RPO podzieli się uwagami także w kwestii postępowania mandatowego. Dotyczą one projektowanego art. 98 par. 6 k.p.s.w., zgodnie z którym na wniosek pokrzywdzonego, w przypadku, gdy mandat karny jest prawomocny, zawiadamia się tego pokrzywdzonego o ukaraniu sprawcy wykroczenia i prawie dostępu do informacji będących podstawą ukarania. "Rodzi to pytanie o brak przepisów, które nakazywałyby organom prowadzącym postępowanie mandatowe informowanie pokrzywdzonych o możliwości złożenia takiego wniosku. Powinno się zaprojektować obligatoryjny obowiązek informacyjny w stosunku do ujawnionych pokrzywdzonych o możliwości złożenia wniosku" - stwierdza zastępca RPO, jednocześnie prosząc ustawodawców o analizę wskazanych w opinii problemów i rozważenie wprowadzenia zmian w projekcie.