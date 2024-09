Regularne mycie samochodu niesie za sobą wiele korzyści, o których często zapominamy. Pozwala pozbyć się zalegającego brudu i soli drogowej zimą i przywrócić połysk lakierowi. Możemy umyć samochód na posesji, jednak jest to pracochłonne i czasochłonne, ale pozwala zrobić to z wyjątkową dokładnością. Możemy też skorzystać z myjni: automatycznej lub bezdotykowej, gdzie sami możemy skierować strumień wody. Jednak i w tym przypadku nietrudno o błąd.

Jak prawidłowo myć auto na myjni bezdotykowej? O tym nie można zapominać

Bezdotykowe myjnie samochodowe stały się ostatnio wyjątkowo popularne. Koncepcja mycia samochodu bez jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z pojazdem podoba się wielu właścicielom. Zamiast robić to rękami, nakładasz wszystkie produkty za pomocą myjki ciśnieniowej i pozwalasz im chemicznie wyczyścić samochód. To całkowicie wyeliminuje wszelkie ryzyko zarysowań, ponieważ najbardziej agresywną siłą, jaką zastosujesz, będzie woda pod ciśnieniem.

Podczas mycia samochodu bezdotykowego pamiętaj o szczelnym zamknięciu okien i drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się wody do kabiny. Nie należy czyścić pojazdu w bezpośrednim świetle słonecznym lub gdy powierzchnia samochodu jest gorąca. Może to prowadzić do pozostawania zacieków, a nawet przebarwień lakieru.

Rzeszów. Myjnia samochodowa Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Czego nie robić na myjni samochodowej? Najczęstsze błędy podczas mycia pojazdu

Istnieje jeszcze kilka aspektów podczas mycia samochodu na myjni bezdotykowej. Pamiętając o nich będziemy mieć pewność, że nasz pojazd będzie w idealnym stanie po jej opuszczeniu. Dodatkowo nie narazimy się na niepotrzebne straty wynikające z niewłaściwego użytkowania.