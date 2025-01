Nowa Mazda 6e dołącza do gamy modelowej japońskiej marki w Europie, jednocześnie kradnąc show swoim wyglądem podczas targów samochodowych 101st Brussels Motor Show. Auto cechujące się smukłą sylwetką nie jest sedanem, jak to było w przypadku poprzedniej Mazdy 6 produkowanej przez 12 lat, która występowała również z nadwoziem kombi. Zgodnie z trendami panującymi w motoryzacyjnym świecie Mazda 6e to opływowy pięciodrzwiowy hatchback, inspirowany liniami sportowych coupe.

REKLAMA

Zobacz wideo

Hatchback o skromnym bagażniku

Auto za sprawą unoszonej pokrywy bagażnika i dużego otworu załadunkowego wydaje się znacznie bardziej wszechstronne od sedana. Pod pewnymi względami tak właśnie jest, ale już po spojrzeniu na litraż kufra okaże się, że przestrzeń przewozowa nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Bagażnik do linii rolety ma pojemność tylko 330 litrów (do 1074 l ze złożonymi oparciami tylnych siedzeń). Fakt ten potrafi zaskoczyć, bo Mazda 6e to kawał samochodu - mierzy 4921 mm długości, 1890 mm szerokości i 1491 mm wysokości. Rozstaw osi liczy 2895 mm.

Pod maską jest jeszcze dodatkowy schowek o pojemności 70 litrów, w którym można przewozić na przykład torbę podróżną. Skąd takie ograniczenia w litrażu głównego kufra? Odpowiedź jest prosta - jak wskazuje nazwa modelu, Mazda 6e to samochód elektryczny, co oznacza zawartą w konstrukcji baterię litowo-jonową oraz silnik elektryczny, który w przypadku tego auta jest zamontowany z tyłu i napędza tylną oś.

Mazda 6e fot. Rafał Mądry

Podświetlony grill

Z przodu pojazdu elementem przykuwającym wzrok jest zinterpretowana na nowo atrapa grilla z podświetleniem utrzymanym w motywie skrzydła. Co ciekawe, światło na krawędziach może pulsować, co ma jasno wskazywać, że pojazd jest w trybie ładowania akumulatora. Pulsuje także przednie logo i tylny pas świetlny. Reflektory zawierające technologię oświetlenia LED mają wąski kształt i wyglądają jak przymrużone oczy. Aluminiowe felgi o średnicy 19 cali otrzymały aerodynamiczny wzór dla zwiększenia zasięgu jazdy.

Najbardziej ekspresyjnymi elementami w tylnej części nadwozia są cztery cylindryczne osłony lamp. Motyw ten od razu identyfikuje markę Mazda, stanowiąc odwołanie do jej dorobku stylistycznego, a jednocześnie wizualnie podkreśla wspomniany wyżej poziomy pas świetlny, rozciągnięty na całą szerokość tyłu. Wysuwany z klapy spojler dodaje pazura i przede wszystkim odpowiada za podwyższenie stabilności przy dynamicznej jeździe (automatycznie wysuwa się przy prędkości 90 km/h). Poniżej poziomu spojlera zamiast logo zastosowano napis Mazda.

Mazda 6e fot. Rafał Mądry

Zgrabna forma wnętrza

We wnętrzu dominuje lekkość i oszczędność form. Akcent stylistyczny w postaci wąskiego, poziomego pasa biegnącego przez całą szerokość tablicy rozdzielczej spaja wnętrze w całość i zawiera nastrojowe oświetlenie. Pierwsza zaprezentowana na zdjęciach prasowych Mazda 6e otrzymała jasne wykończenie wnętrza, dodające ciepła i podbijające efekt przestronności. W połączeniu z czarnymi elementami można mówić o minimalistycznej elegancji. Duży panoramiczny dach do środka wpuszcza dużo światła. Dach został wykonany z przyciemnionego szkła o własnościach termoizolacyjnych i można go zasunąć roletą.

Fotele z zespolonymi zagłówkami obito połączeniem skóry i zamszu. W wykończeniu dochodzą delikatne akcenty chromowane dodające stylu. Wiadomo już, że w Europie wnętrze wybrać będzie można w jednej z trzech wersji kolorystycznych. Oferowany w standardzie poziom Takumi może mieć tapicerkę z ekologicznej skóry w kolorze beżowym lub czarnym, natomiast poziom Takumi Plus, stanowiący wyposażenie opcjonalne, wykończony jest elegancką, brązową skórą Nappa i zamszem.

Eleganckie wnętrze Mazdy 6e Fot. Mazda

Wnętrze bez przełączników i pokręteł

Obsługiwanie kontrolerów dotykowych i sterowanie głosowe - takimi sposobami użytkownik wprowadzi funkcje, z których będzie zamierzał skorzystać. To dlatego, że otoczenie kierowcy prawie wcale nie zawiera fizycznych przycisków. Deska rozdzielcza dostała dwa wyświetlacze - cyfrowy ekran na konsoli zegarów o przekątnej 10,2" oraz umieszczony pośrodku tablicy rozdzielczej ekran dotykowy o przekątnej 14,6", zapewniający dostęp do sterowania funkcjami łączności i rozrywki. Wyświetlacz centralny obejmuje interfejs wzorowany na smartfonie z funkcją przesuwania palcem. Ten ekran umożliwia wyświetlanie albo mapy systemu nawigacji, albo tapety, którą użytkownik może personalizować w oparciu o jeden z 12 zainstalowanych obrazów tła.

Oddzielny ekran dotykowy przewidziany jest dla pasażerów podróżujących na kanapie. Służy on do regulowania klimatyzacji, sterowania roletą przeciwsłoneczną oraz przesuwania fotela przedniego pasażera. Szeroki tunel centralny zawiera pojemną półkę, schowek w podłokietniku, uchwyty na kubki oraz panel indukcyjnej ładowarki smartonów.

Nowością jest wyświetlacz na przedniej szybie Head-Up z funkcją poszerzonej rzeczywistości (AR-HUD), który w sposób dynamiczny pokazuje informacje związane z prowadzeniem samochodu. Są one wyświetlane na przedniej szybie w taki sposób, że tworzą efekt wirtualnego ekranu o przekątnej 50 cali, który kierowca widzi przed sobą w idealnej dla akomodacji wzroku odległości 7,5 m. Za nagłośnienie odpowiada system audio SonyPRO z 14 głośnikami.

Mazda 6e - napęd elektryczny w dwóch wersjach

Mazda 6e będzie dostępna, do wyboru, z jednym z dwóch elektrycznych układów napędowych. W obu przypadkach siła napędowa przenoszona jest na koła tylne. Silnika spalinowego nie będzie w tym modelu.

Wersją standard jest układ napędowy opracowany z myślą o kierowcach, dla których liczy się możliwie najkrótszy czas ładowania. W tej wersji pojemność akumulatora wynosi 68,8 kWh, a ładować go można od poziomu 10 proc. do 80 proc. w ciągu około 22 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 200 kW, a w ciągu 15 minut można zwiększyć zasięg o 235 km. Zasięg jazdy wynosi 479 km. Zużycie energii w cyklu mieszanym ma wynosić 16,6 kWh/100 km.

Silnik elektryczny w standardzie osiąga moc maksymalną 190 kW (258 KM) i maksymalny moment obrotowy 320 Nm. Samochód umożliwia przyśpieszanie od 0 do 100 km/h w czasie 7,6 sekundy, a jego prędkość maksymalna jest ograniczona do 175 km/h. Zasięg jazdy wynosi 479 km.

Mazda 6e z napędem elektrycznym Fot. Mazda

Mazda 6e Long Range

Mazda 6e Long Range to wersja dedykowana kierowcom ceniącym jak największy zasięg. W tym wypadku akumulator ma pojemność o 80 kWh i zwiększa zasięg jazdy do 552 km (średnie zużycie 16,5 kWh/100 km). Ładować go można prądem stałym o maksymalnej mocy 95 kW, co oznacza, że uzupełnienie od poziomu 10 proc. do 80 proc. trwa około 45 minut. Oprócz szybkiego ładowania prądem stałym, akumulatory obydwu układów napędowych Mazdy 6e przystosowane są do ładowania prądem przemiennym trójfazowym (11 kWh). Niezależnie od wersji układu napędowego, nowa Mazda 6e może holować przyczepy o masie całkowitej do 1500 kg.

Silnik elektryczny rozwija moc 180 kW (244 KM) oraz osiąga maksymalny moment obrotowy 320 Nm. Przyśpieszenie 0-100 km/h zajmuje 7,8 sekundy. Prędkość maksymalna pozostaje bez zmian i jest tak samo ograniczona elektronicznie do 175 km/h.

Mazda obiecuje wysoką precyzję prowadzenia i pozytywne doznania czerpane zza kierownicy. Ma to być zasługą niskiego położenia środka ciężkości, równomiernego rozkładu mas pomiędzy przednią i tylną osią (50:50), wyczuwalnego oporu stawianego przez kierownicę oraz kontroli przechyłów nadwozia. Na tylnej osi napędowej konstruktorzy zastosowali wielodrążkowe zawieszenie kół tylnych.

Premiera Mazdy 6e na 101st Brussels Motor Show

Mazda 6e oficjalną premierę w wersji opracowanej z myślą o rynku europejskim, świętuje podczas 101st Brussels Motor Show. Zainteresowali targami samochodowymi w Brukseli mogą zobaczyć japońską nowość na żywo w dniach od 11 do 19 stycznia br. Wiadomo, że w europejskich salonach elektryczna Mazda 6e pojawi się latem 2025 roku. Znana jest także cena. Przedstawiciele Mazdy zdradzili nam, że konfigurację samochodu rozpocznie się od kwoty 45 tys. euro. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.