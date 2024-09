Jeśli planujesz kupno samochodu, jednak zależy ci na tym, aby wybrać możliwie najmniej awaryjną markę, warto zaznajomić się z rankingiem "What Car?". Brytyjski serwis co roku publikuje zestawienie, w którym wskazuje najmniej i najrzadziej psujące się pojazdy. Jak wygląda najbardziej aktualne, które pojawiło się w czerwcu?

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy Lexusa RX prosto ze słonecznej Kaliforni

Jakie samochody są najtrwalsze? Tak przeprowadzano najnowszy ranking

Badanie niezawodności "What Car?" przeprowadzane jest w nieco nietypowy sposób, gdyż niezbędne informacje zbierane są nie na podstawie oficjalnych przeglądów pojazdów, a od użytkowników serwisu. Co roku otrzymują specjalną ankietę awaryjności, gdzie dokładnie opisują swoje wrażenia dotyczące korzystania z maksymalnie pięcioletnich samochodów danych marek. W razie usterek, proszeni są o podanie powagi problemu, czego dotyczyła awaria, ile trwała, z jakimi kosztami była związana. Na podstawie tych danych opracowywany jest szczegółowy raport, którego wyniki zobaczycie poniżej. Która marka wypadła najlepiej? Obyło się bez zaskoczeń.

Które marki aut są najmniej awaryjne? Obyło się bez zaskoczeń

Zakup samochodu to nierzadko spore obciążenie finansowe dla domowego budżetu. Tymczasem, gdy pojawi się awaria, okazuje się, że był dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Dlatego jeśli chcesz zminimalizować ryzyko, że drugie tyle pieniędzy zostawisz u mechanika, warto wybierać marki, które najmniej się psują. Jak wskazuje "What Car?" należy do nich przede wszystkim Lexus, który otrzymał wynik 98,3 proc. Co istotne, to już siódmy raz, kiedy zajął pierwsze miejsce. Jak wskazuje portal, pojazdy tej marki nie tylko rzadko się psują, ale wiele usterek naprawianych jest bezpłatnie u dealerów. Na drugim miejscu pojawiła się Toyota z wynikiem 97,4 proc., zaś podium zamyka Mini, który jest równocześnie najwyżej ocenianą marką europejską. Uzyskał aż 97,2 proc. Jak prezentuje się cały ranking?

Lexus 98.3% Toyota 97.4% Mini 97.2% Suzuki 96.9% Mitsubishi 96.2% Honda 95.9% Hyundai 94.3% Kia 93.8% Volvo 93.7% Tesla 93.6% Dacia 93.1% BMW 93.0% Mazda 92.8% Citroen 92.3% Fiat 92.0% Skoda 91.4% Ford 91.4% Seat 90.9% Nissan 90.7% Porsche 90.7% Peugeot 90.5% Volkswagen 90.2% Renault 90.0% Mercedes 89.8% MG 89.2% Audi 89.1% Subaru 89.0% Land Rover 87.6% Jaguar 87.4% Vauxhall 86.9% Alfa Romeo 85.6% Cupra 82.4%

Które marki aut są najmniej awaryjne? Które marki aut są najmniej awaryjne? Fot. Agencja Wyborcza.pl / Anna Lewańska

Jakie auto kupić mało awaryjne? Liczy się też rodzaj paliwa

W raporcie znalazły się też informacje na temat niezawodności pojazdów wedle rodzaju paliwa. Okazuje się, że pod tym względem najlepszym wyborem okazała się hybryda (17 proc. w przypadku typu plug-in i 18 proc. zwykłych), zaś drugie miejsce zajęły modele benzynowe (20 proc.). Z kolei najsłabiej wypadły samochody z silnikiem Diesla i elektryczne (wskaźnik usterek wyniósł 26 proc.). Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.