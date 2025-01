Tak wyglądał 2024 rok na polskich drogach. Mamy policyjne dane

Zgodnie ze wstępnymi danymi polskiej policji w 2024 roku liczba wypadków nieznacznie wzrosła, jednak odnotowano nieco mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych. Co więcej, poprawiło się również bezpieczeństwo pieszych. Niestety, nadal w wielu miejscach na drogowej mapie Polski potrzebna jest intensyfikacja działań. Liczby nie kłamią.

Na polskich drogach dochodzi do coraz większej liczby wypadków. Mniej pijanych kierowców

W 2024 roku doszło łącznie do 21 528 wypadków drogowych. Oznacza to wzrost o ok. 2,8 proc. względem 2023 roku. Śmierć poniosło 1 881 osób (spadek o 0,6 proc. r/r), a 24 825 osób zostało rannych (wzrost o 2,9 proc. r/r). Mniejsza (o 4,7 proc.) była też liczba wypadków z udziałem pieszych - 4719 zdarzeń, w których zginęło 419 osób (mniej o 7,9 proc.). Co się tyczy kolizji, takich incydentów odnotowano łącznie 388 601 (wzrost o 6,1 proc. r/r).

Cieszy jednak fakt coraz mniejszej liczby pijanych kierowców. Policjanci w ciągu minionego roku przeprowadzili ponad 16 mln badań trzeźwości, a więc o 15,8 proc. więcej niż w roku 2023. Na jeździe na podwójnym gazie przyłapano 91 300 kierujących, co w porównaniu z rokiem 2023 stanowi spadek zatrzymanych o 4,5 proc. Mniejsza liczba nietrzeźwych na drogach wpłynęła również na częstotliwość powstawania wypadków z ich udziałem. W 2024 roku doszło do 1201 takich zdarzeń, w których odnotowano 151 ofiar śmiertelnych. To spadek liczby zdarzeń o 9,8 proc. oraz liczby ofiar o 28,8 proc. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków pijani kierujący odpowiadali za 6,1 proc. wszystkich zdarzeń.

Polacy jeżdżą coraz szybciej? Dane za 2024 rok niepokoją

Policjanci nie znają litości dla kierowców łamiących przepisy, a zwłaszcza tych, którzy przy tym narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Do tego grona należą ci, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości. Niestety, liczba kierujących jadących znacznie powyżej dopuszczalnego limitu rośnie. W 2024 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali 26 155 kierujących, czyli o aż 10,1 proc. więcej niż w 2023 roku.

Najcięższe wykroczenia i przestępstwa. Oto policyjna statystyka

2024 rok obfitował też w liczbę zatrzymanych kierowców, którzy przyłapani zostali na jeździe pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (czyn z art. 244 kk). Było ich aż 16 534. Co więcej, 8281 osób nie zastosowało się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania (czyn z art.180a kk). Przyłapano także 263 kierowców, którzy kierowali pojazdem mimo aktywnego 3-mięsięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km/h w obszarze zabudowanym oraz 44 kierowców kierujących w okresie zatrzymania prawa jazdy wydłużonego do 6 miesięcy. Podsumowując te liczby, policjanci codziennie zatrzymują średnio 69 kierowców, którzy nie powinni prowadzić pojazdów z uwagi na orzeczone zakazy sądowe lub wydane decyzje sądu.