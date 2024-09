Okresowo i obowiązkowo właściciele samochodów muszą stawić się na sprawdzeniu prawidłowości działania elementów konstrukcyjnych pojazdu, które odpowiadają za bezpieczeństwo podczas jazdy. Diagnosta bierze pod lupę stan działania zawieszenia, oświetlenia czy układu hamulcowego. Jego przejście wiąże się z dopuszczeniem samochodu do ruchu po drogach publicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Od 1 stycznia 2025 r. mogą podrożeć nie tylko nowe auta. Także używane! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Kiedy zmiana opłat za badania techniczne? Stawki pozostają niezmienne od dwóch dekad

O wysokości opłat związanych z przeglądem pojazdów decyduje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Obecnie okresowe badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 98 zł. Dla przedsiębiorcy prowadzącemu Stację Kontroli Pojazdów po odliczeniu kosztów i podatków zostaje więc ok. 60 zł. Stawki te prezentują się następująco:

za przegląd pojazdu wyposażonego w instalację gazową - 162 zł,

za motocykl 62 zł,

za auto ciężarowe 153 zł.

Koszt badania technicznego od 20 lat się nie zmienia, zaś koszty mediów, wynagrodzeń itp. wzrosły. W związku z tym osiem organizacji branży motoryzacyjnej powiązanych z działalnością Stacji Kontroli Pojazdów zwrócili się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o aktualizację i podniesienie cen. Dyrektorka Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter odniosła się do napływających wniosków, twierdząc, że podwyżki są potrzebne, jednak póki co nie zostaną wprowadzone. Tym samym zdementowała informację krążącą w mediach, że od lipca 2024 roku stawka ta wzrośnie czterokrotnie i będzie wynosić 430 zł.

Co z podwyżkami za badania techniczne? Czytelnicy wydali werdykt

Kwestia braku podwyżek za badanie techniczne budzi sporo emocji wśród kierowców. Przeczytać o tym można było w artykule "430 zł za badanie techniczne? Już wiadomo, ile zapłacimy za przegląd. Ministerstwo podjęło decyzję" opublikowanym na portalu moto.pl. Na końcu zapytaliśmy naszych czytelników, jakie jest ich zdanie w tym temacie. W sondzie "uważasz, że podwyżka za badanie techniczne jest potrzebna?" do dziś (26.08.2024 r.) wzięło udział łącznie 6331 czytelników portalu Gazeta.pl. Wyniki okazały się miażdżące. Ponad połowa, bo aż 62 proc. (3957 odpowiedzi) ankietowanych wskazała, że "nie. Płacę 98 zł i jestem zadowolony/a z obsługi".

sonda moto.pl/MotoPL/7,88389,31172923,430-zl-za-badanie-techniczne-juz-wiadomo-ile-zaplacimy-za.html#sondaz

Ponad połowę mniej, bo 30 proc. głosów (1888 odpowiedzi) zebrało stanowisko - "tak. Obecnie cena jest naprawdę niska i nieadekwatna do sytuacji w kraju". Najmniej ankietowanych odpowiedziało, że "tylko nowi kierowcy powinni płacić więcej". Ta opcja zebrała 486 odpowiedzi, co przekłada się na 8 proc. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.