W przestrzeni publicznej pomiędzy kierowcami toczyła się dyskusja na temat lewego kierunkowskazu na rondzie. Czy powinniśmy go włączać, czy jednak nie? ustawa Prawo o ruchu drogowym, czy ogólne przepisy ruchu drogowego niestety nie rozwiewają wszystkich wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Od 1 stycznia 2025 r. mogą podrożeć nie tylko nowe auta. Także używane! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Kierunkowskaz na rondzie. Czy przy wjeździe trzeba włączyć lewy kierunkowskaz?

Sprawa lewego kierunkowskazu na rondzie zaskakująco wciąż budzi wiele emocji wśród kierowców. Przeczytać o tym można było w artykule "Sąd wydał wyrok w sprawie lewego kierunkowskazu przed rondem. Niektórzy mocno się zdziwią" opublikowanym na portalu moto.pl. Na końcu zapytaliśmy naszych czytelników, w jaki sposób zachowują się w takiej sytuacji na drodze.

W sondzie "czy włączasz lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo?" do dziś (8.08.2024 r.) wzięło udział łącznie 20615 czytelników portalu Gazeta.pl. Wyniki okazały się miażdżące. Zdecydowana większość, bo aż 88 proc.(17987 odpowiedzi) ankietowanych wskazała, że "nigdy go nie włącza, bo wiedzą, że nie muszą".

Sonda 'Czy włączasz lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo?' moto.pl/Porady/7,115891,31170934,sad-wydal-wyrok-w-sprawie-lewego-kierunkowskazu-przed-rondem.html

Zdecydowanie mniej, bo 7 proc. głosów (1507 odpowiedzi) zebrało stanowisko - "zawsze to robię, nawet nie widziałem, że nie trzeba". Najmniej ankietowanych odpowiedziało, że "czasem to robi, ale czasem nie. Nie ma pewności co do przepisów". Ta opcja zebrała 1121 odpowiedzi, co przekłada się na 5 proc.

Czy na rondzie włącza się kierunkowskaz? Wyrok sądu nie pozostawia wątpliwości

Warto przypomnieć jeden z wyroków sądu, który zapadł 18 stycznia 2020 roku. Rozwiał tym samym wątpliwości dotyczące lewego kierunkowskazu na rondzie. Sytuacja miała miejsce w 2014 roku podczas egzaminu. Kandydat na kierowcę nie zaliczył go, gdyż dwukrotnie nie użył lewego kierunkowskazu podczas przejazdu przez rondo, na którym skręcał w lewo. Postanowił więc odwołać się od decyzji egzaminatora do marszałka województwa, a ten przyznał mu rację. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

Sygnalizowanie wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym lewym kierunkowskazem wskazywałoby, iż kierujący pojazdem zamierza zmienić kierunek jazdy 'w lewo' czyli poruszać się po nim kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co oczywiście naruszałoby zasadę ruchu prawostronnego obowiązującego w Polsce.